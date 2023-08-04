3 şirketin halka arzına onay

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Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 500 milyon TL olan mevcut sermayesinin 575 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL pay ile İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 40,1 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ’nin sahip olduğu 23,02 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

TATLIPINAR ENERJİ DE KOTE OLACAK

Sermaye Piyasası Kurulu, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

OFİS YEM GIDA HALKA AÇILIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 130 milyon TL olan mevcut sermayesinin 146,25 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 16,25 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Galip Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL, Salih Yeşilbaş’a ait 2,6 milyon TL ve Selim Yeşilbaş’a ait 1,3 milyon TL olmak üzere toplam 22,75 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 27,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.