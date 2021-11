3 kuşak mücevher yolculuğu

Haberin Devamı

İzmir’de 52 yıldır pırlanta mücevheri özel tasarımlarla buluşturan Gradiva, öyküsü ile dikkat çekiyor. 1969 yılında Hava Kuvvetleri’nden emekli olan babası Ali Gezmez’in Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı’nda ‘Uçak Mücevherat’ adı altında kuyumculuk mesleğine başladığını söyleyen Haluk Gezmez, şunları söyledi: “Babam İzmir’de Uçak Mücevherat’ı kurup geliştirirken ben Almanya’da eğitim alıyordum. 1987’de Türkiye’ye döndüm. 1992’ye kadar başka işlerle de uğraştıktan sonra çocukluk aşkım olan kuyumculuğa geri döndüm. Babam 1993’te vefat edince işleri ben devraldım. 2000’li yılların başında bir ortağımla birlikte İzmir’de ‘Vera Luz’ adında bir marka kurduktan sonra yepyeni bir heyecan ve vizyonla markayı 2014’te ortağıma devrettim ve bugünün yüksek mücevher markası olan Gradiva Mücevher’i kurdum. Tüm tasarımlarımız ve üretimimiz İstanbul’daki merkezimizde yapılıyor. Üretimi biz gerçekleştirdiğimiz için çok sayıda özel tasarım siparişi de alıyoruz. Kişinin hayal ettiği ürünü dilediği şekilde tasarlayabiliyoruz. Örneğin, bir mücevher istenen altın ayarında, istenen taş miktarında ve kalitesinde tasarlanabiliyor. Gradiva’yı İzmir’den çıkmış bir marka olarak dünyada da seçkin bir yüksek mücevher markası yapmak niyetindeyiz.”

YENİ BİR MARKA

Haluk Gezmez’ in oğlu Enis Gezmez, babasının yolundan ilerliyor. PwC Strategy&, Procter & Gamble gibi uluslararası firmalarda finans, pazarlama ve yönetim danışmanlığı yaptıktan sonra Gradiva’nın bünyesine katılan Gezmez, günümüz ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak günlük pırlantalı mücevher markası Gilda by Gradiva’yı Toronto’da kurdu. Gezmez, markanın neden Gilda by Gradiva olduğu sorusuna, “Gilda eski İngilizce’de ‘gold’, yani ‘altın’ anlamına geliyor, tasarımlarımızın hammaddesini temsil ediyor. Gradiva ise ailemizin 50 yılı aşkın süredir nesilden nesile aktardığı yüksek kalite standardı ve güvenilir mücevhercilik anlayışlarını temsil ediyor. Gilda by Gradiva, Gilda’nın uluslararası yolculuğunda Gradiva’nın köklü değerlerine bağlı kalarak ilerleyeceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ OLMAYANI TASARLAMAK'

Gradiva, Latince ‘yürüyen kadın’ anlamına geliyor. İtalya’da Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla küller altında kalan Pompei’deki kazılarda bulunan bir kızın rölyefine bu ad verilmiş. Psikanaliz söyleminde ‘küller altından çıkan aşkın tanrıçası’ anlamına geliyor. O rölyef şu an Roma Arkeoloji Müzesi’nde yer alıyor. O müzedeki rölyeften etkilenenlerden biri olan Haluk Gezmez, markasına isim verme hikayesini şöyle anlattı: “Bu hikayeden esinlenerek Gradiva’yı markamız ile özdeşleştirdik ve günümüz modern kadınlarını yansıtacak tasarımlar ile harmanladık. Amacımız olmayanı tasarlamak, kimsede olmayanı üretmek, farklı olmak, dikkat çekmek. Bu konuda her zaman çok iddialıyız. Gerek Alsancak’taki şubemizde, gerek İstinyePark İzmir’deki mağazamızda aynı amaç uğruna çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Dubai, Londra, Paris, New York gibi dünya metropollerinde de tasarımlarımızı mücevher severler ile buluşturmak.”