3 haftanın zirvesinde! Altın için önemli tahmin

Altının ons fiyatı, 5 işlem günü üst üste yükseliş göstermesiyle beraber bugün 1809 dolar seviyesine kadar yükselerek 17 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınında görülen delta varyantının yayılmasına ilişkin endişeler ve para politikalarına dair belirsizlikler ons altın fiyatını desteklerken; ons altının gözü ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı, 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşen toplantının tutanaklarında olacak. Piyasalar Fed'in açıklayacağı toplantı tutanaklarında, erken bir faiz artırımı olup olmayacağı yönündeki ve yükselen enflasyon ile ilgili mesajları arayacak. Fed’in piyasalara istediği mesajları vermesi halinde, ons altın fiyatında 1900 dolar seviyesine doğru kademeli bir yükseliş bekleniyor.

Altının ons fiyatı 1809 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini görürken; saat 13.02 itibarıyla yüzde 0.90 oranında yükselişle 1807 dolar seviyesinden işlem gördü. Ons altın gün içerisinde en düşük ise 1790 dolar seviyesini görmüştü.

GRAM ALTIN 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altının gram fiyatı ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 504 liraya kadar yükselerek 22 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken, gün içerisinde en düşük ise 498 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0.97 oranında yükselişle 504 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 379 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 498 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 502 lira seviyeden başladı.

ONS ALTINDA 1900 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faizleri haftanın kapanışına doğru düşüşe geçmiş ancak bu hareketler ons altını 1800 dolar üzerine atacak kadar yeterli olmamıştı. Haftanın ikinci işlem gününde son üç haftanın zirvesinde 1800 dolar üzerinde gördüğümüz ons altın için önümüzdeki en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları olacak.

ABD tüketici enflasyonundaki yükselişlerin geçici olduğu görüşünü savunmaya devam eden Fed’e eğer piyasalar tam olarak ikna olursa, tarım dışı istihdam verisi sonucunda bir yükseliş yapıp yeniden aşağıya çekilen dolar endeksi de 92.2 seviyelerinin altında kalmaya devam ederse bu hafta ons altında 1800 dolar üzeri hareketler güçlenebilir.

ABD’den her ne kadar ekonomik veriler kuvvetli gelse de Fed’in 2022 yılında beklenen faiz artırımına gitmesinden önce dolarda zayıflama ve 90 seviyelerine bir geri çekilme bekliyorum. Bu durum sonucunda ons altında 1800 dolar sonrasında 1821 dolar ve 1859 dolar denemeleri oldukça önemsiyorum. Bu seviyelerin aşılması halinde 1900 dolar ve üzeri fiyatlamalara hazır olmak lazım diye düşünüyor ve temmuz ayı içerisinde bu yöndeki hareketlerin güçlenmesini bekliyorum.

Gram altında 500 TL altı seviyelerin önemli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinden daha önceki yorumlarımda bahsetmiştim. 490 - 500 TL arası fiyatlar yeniden yakalanırsa –ki bu ihtimal bu hafta biraz zayıfladı geçen haftalarda daha yüksekti- alım fırsatları olarak görülebilir. 500 TL’nin aşılması halinde ise gram altında yeniden bir artış gündeme gelebilir ve bu sefer gündeme gelebilecek artışların daha çok ons altın kaynaklı olmasını bekliyorum. Buna eğer 8.66 TL seviyelerinde ilerleyen, 8.72 TL direncine takılan dolar/TL kurunun 8.72 TL’yi yukarı kırarak yükselmesi de eşlik ederse gram altında 525 TL üzerine hızlı bir hareket söz konusu olabilir.

ONS ALTININ GÖZÜ FED’DE

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Haziran başında 1916 dolar seviyesini test eden ve ABD Merkez Bankasının (Fed) 16 Haziran toplantısında varlık alımlarında kesintinin yaklaştığı yönündeki sinyalini takiben 29 Haziran'da 1750 dolara kadar gerileyen ons altın, son beş işlem gününde değer kazanarak 1807 dolara kadar yükseldi.

Fed fiyatlamasının bölümler halinde zamana yayılarak gerçekleşmesi bu tepki yükselişinin en önemli besin kaynağı. 1811 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan ons altında 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve 27-28 Temmuz tarihli Fed toplantısında verilecek mesajlar kısa vadeli rota üzerinde belirleyici olacak faktörler olarak öne çıkıyor.

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