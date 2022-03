250 milyon dolar kaynak sağladı

Haberin Devamı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sendikasyon, seküritizasyon, Eurobond ve Çin Kalkınma Bankası’ndan temin ettiğimiz kredilerle birlikte 2021 yılında yurtdışından ülkemize uzak ara en çok kaynak getiren banka olduk. Üstelik bu kaynakların çoğunu sürdürülebilir temalı olarak sağladık. Yaptığımız her bankacılık işleminde, attığımız her adımda hem çevremizi hem de toplumumuzu işimizin merkezine koyduğumuzu her zaman vurguladık” dedi. Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı: “VakıfBank olarak zorlukların ön planda olduğu bir ortamda dahi ülkemize yurtdışından yeni kaynak getirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde, iki farklı yapı altında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle 1 yıl vadeli yaklaşık 250 milyon dolar kaynak temin etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, söz konusu işlemler böyle bir küresel ortamda da olsa, VakıfBank markasının, bilinirliğinin ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en anlamlı göstergesi olmuştur. Elde ettiğimiz bu kaynakları her zaman olduğu gibi, başta imalatçı, ihracatçı firmalarımızın ve istihdamı destekleyen projelerin finansmanında kullanmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu işlemlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kreditör bankalara teşekkürlerimi iletiyorum.”