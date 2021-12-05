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25 yıllık hasret bitti! Libya'dan İzmir'e ilk gemi geldi

#Libya #Gemi#Türkiye

Libya'dan hareket eden Kevalay Queen adlı gemi İzmir'e yanaştı. 25 yıldır ilk kez Libya'dan Türkiye'ye yolcu gemisi gelmiş oldu.

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Kevalay Queen gemisinin İzmir Alsancak gemisine demirlemesinin ardından gerekli prosedürler tamamlandı ve PCR testleri yapılan Libyalı yolcular şehre indi. Libya’nın başkenti Trablus’tan İzmir’e gelen Libyalı vatandaşlardan Fayyaz Sarrari, "İzmir’e turistik bir seyahat yapıyoruz. İzmir çok güzel bir şehir. Daha önce İstanbul’a gittim ancak İzmir’e ilk kez geliyorum. Bugün çarşıyı gezeceğiz. Dün, hava biraz rüzgarlıydı. Bu nedenle bir gün gecikme yaşansa da gemi yolculuğumuz güzel geçti. Libya’da bilgisayar programı işiyle ilgileniyorum. İzmir’e ticaret amaçlı geldim. Türkiye’de olmaktan memnunuz" diye konuştu.

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’GÜZEL BİR YOLCULUKTU’ 

Trablus’tan ailesiyle birlikte İzmir’e gelen vatandaşlardan Musab Irgali, "İzmir’e ailemle turisti gezi için geldim. 5 kişilik bir aileyiz. İlk kez İzmir’e geliyoruz. İstanbul’a daha önce gittik. Bugün İzmir’in birçok yerini gezmeyi amaçlıyoruz. Gemi yolculuğumuz oldukça rahattı. Çok güzel bir yolculuktu. Deniz manzarasını seyrederek İzmir’e geldik" dedi. 

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Mariam Aliallafi ise "Çok güzel bir yolculuk geçirdik. İzmir’e ilk defa geldik ve her yerini gezmek istiyoruz" diye konuştu.

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