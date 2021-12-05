Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Gelecek nesillere, Türk siyaseti ile ilgili söylüyorum, kadın konusunda bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hangi hassasiyeti ortaya koyduğunun altını çizmek istiyorum. Bugün Diyarbakır annelerinin PKK'ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir. Bu işi kadınlar başlattı. Onların yüreği, gücü başlattı" dedi.

Bakan Soylu metruk binalara ilişkin olarak önceden yapmış olduğu açıklamaya ilişkin olarak "Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, “Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması”nda konuşuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:



Ne kadar kadın polis, jandarma, kaymakam sayımızı arttırdıysak o kadar verim aldık. Kadınlarımız hiçbir işi yarım bırakmamıştır. Cephede savaşmışlar, Nene Hatun olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatlardaki kadın aday sayısını arttırma azmine bizzat şahidim. Gördüğümüzü anlatmazsak, milletimiz hangi anlayışla yaptığımızı bilemeyebilir. Gelecek nesillere, Türk siyaseti ile ilgili söylüyorum, kadın konusunda bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hangi hassasiyeti ortaya koyduğunun altını çizmek istiyorum. Bugün Diyarbakır annelerinin PKK'ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir. Bu işi kadınlar başlattı. Onların yüreği, gücü başlattı. Uyuşturucu ile mücadelede de en iyi narkotik polisi anne diye bir proje başlattık. Anneler üzerinde bir farkındalık oluşturma yoluna gittik, annelerle birlikte bu neticeyi aldık. Pandemi olmasına rağmen birebir, yüz yüze 300 bin anneye ulaştık, milyonlarca anneye ulaşacağız. Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla KADES uygulamamızı her kadının indirmesini hedefliyoruz ki, şiddet gördüğüne şahit olduğu her kadın için acil çağrıda bulunabilsin diye.

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KADIN VALİLERİMİZİN SAYISI ARTACAK

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İçişleri Bakanı oldum, Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki 'Bakanlıkta kadın polis, kaymakam, jandarma eksikliği var. Ben bunu görüyorum, bu sayıyı arttıracağız.' 2016'da kadın mülki amirlerin sayısını söyleyeceğim... 32 kadın mülki idare amirini sayı olarak 101'e çıkarttık. Fazla mı? Değil ama her ilde bir kadın vali yardımcımız olsun. Kaymakamlarımızdan da olsun. Kadın valilerimizin sayısı da çoğalacak. Kadın kaymakam sayılarımız çoğaldığı için başka nedenlerle, genel müdürlükler, daire başkanlıkları veya kamu görevleri ile ilgili adımların atılması hususunda sayının fazlalığı önemli bir katkı ortaya koyacaktır. Emniyet personeli içinde kadın sayımız 15 bin 38'di. Orada da sayıyı arttırdık. Sayı 24 bine çıktı. Jandarma da da benzer bir gelişme kaydettik. 2016'da 29 bindi, bugün 41 bin 637. En son kahraman kadın Jandarmalarımız Eren operasyonlarında 4-5 metre karda bu ülkenin huzuru için mücadele ortaya koyuyorlar. Subay sayısı 709'du, 2 bin 229 kadın subayımız var. 2004 muhtar seçimlerinde kadın muhtar sayımız kaç? Şu anda 1125...

Kadınlar bütün cepheleri tek tek ele geçiriyor, anlaşıldı. Biz memnunuz. Vatandaşımızın sesini daha çok duyabilmek için de vatandaşlarımızla sürekli temas halinde olan kadın muhtarlarımıza olan desteklerimizi arttırmaya gayret ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'KADIN MUHTAR' TALİMATI

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Yaptığınız işi iyi yapıyorsunuz, vicdanınızla, yüreğinizle yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki muhtar buluşmalarını, Muhtarlar Bilgi Sistemi'ni, mekansal adres kayıt sistemimizi açtık. Ancak oradaki bilgilerden açabildiğiniz kadar muhtarlarımıza açın dedim. Bir çok bilgi, sizi kanunen sıkıntıda bırakmayacak veriler dışında tüm imkanları zorlayarak bu bilgileri size açacağız. 19 Ekim'in muhtar günü ilan edilmesini, sayın Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla olmuştur. 1125 kadın muhtarımız vardı, bizim erkek muhtarlarımız muhakkak kendi ihtiyaçları vardır ama kadın muhtarlardan başlayarak muhtarlıklara kamera takarsanız sevinizi dediler, 1125 kadın muhtarlığa kamera takma çalışmasını başlattık. Sayın cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. Muhtar Hizmet binası yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir öncelik belirledi, 'kadın muhtarlardan başlayın' dedi. Onu da inşallah çabuk şekilde sonuçlandıracağız. Ankara'da Muhtar Evi yapıyoruz. Ankara'ya muhtarlar geldiği zaman hem çalışmaları için, hem kendileri hem de misafirleri geldiği zaman Ankara'nın göbeğinde inşa edilecek.

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LAFA TAKLA ATTIRDILAR, ÇATLASINLAR, PATLASINLAR

Vefa Sosyal Destek Grupları'nı, sizin buradaki katkılarınızı unutursak biz yanlış yapmış oluruz. Salgın da bir afet, afetlerde kadın ve erkek muhtarlarımız canla başla mücadele ortaya koydular. Orada bu mücadele yapılırken provokasyon yapmaya çalışanlara da ben hakkımı helal etmeyeceğim, kim ederse etsin. Ağaçlar, hayvanlar, canlılar için mücadele etmek bir tarafa orada çalışan arkadaşlarımızın bir canı kurtaralım mücadelesini provokasyonlarla farklı bir noktaya getirmek istediler. Allah da milletimiz de yardımcı oldu. Orada muhtarlarımızın mücadelesi de unutulacak bir mücadele değildir. En önemli mücadele uyuşturucu mücadelesidir. Metruk binaların kaldırılıp, orada uyuşturucu kullanılmasını, kötü kötü işler yapılmasını engellemek için mücadele ediyorlar. Muhtarlar, biz metruk binaların kaldırılması için mücadele ediyoruz, ama veraset davası var dediler ben de dedim ki elbette o dava devam eder. 2019'da çıkan bir kanun var. Eğer böyle bir metruk bina görürseniz bu bina asayişe, huzura, kamu düzenine yönelik anlayış eksikliği görüyorsanız şu adımları atarsınız. Ama sen burayı yıkamazsın asayişten dolayı diye mahkeme kararı getirirlerse yapacağımız bir şey yok, ama miras davası yürürken o ayrı bir şeydir. Ama lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz. Hukukun bize el verdiği imkanlarla yapıyoruz. Hukukla beraber olmayan içişleri bakanı mı olur dediler. Ama bana uyuşturucu gören satıcıyı polis görünce ayaklarını kırsın dedim, kıyameti kopardılar. Bunu söylediğimde uyuşturucudan ölen sayısı 941'di, şimdi 314. 941, 314'ten büyüktür. Bir kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Çatlasınlar patlasınlar muhtarlık mesleği devam edecek.