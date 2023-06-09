22 internet sitesine kapatma kararı

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Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı forex işlemleri gerçekleştiren 22 internet sitesi hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verdi.
SPK'nın kararında şu açıklama yer aldı:
"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."
https://atig.online
https://www.xmglobalfx.net
https://olivemarkets180.com
https://hmdtr293.com
https://apollon.forexanalizlerim1.net
http://www.eniyiforexfirmalari.com
https://indyatirim3.com
https://web1.indyatirimtrader.com
https://acc2.indyatirim.io
https://www.hunfx12.com
https://sca.hunfx12.com
https://wt.hunfx12.com
https://m5.maldofx2.com
https://client9.maldofx.co
https://idolyatirim14.com
https://wt.idolyatirim14.com
https://sca.idolyatirim14.com
https://highrise6.market
https://client.highrise6.market
https://mblmarkets6.com
https://acc6.mblmarkets.io
https://my.xmglobalfx.net