22 internet sitesine kapatma kararı

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Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı forex işlemleri gerçekleştiren 22 internet sitesi hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verdi.

SPK'nın kararında şu açıklama yer aldı:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."

https://atig.online

https://www.xmglobalfx.net

https://olivemarkets180.com

https://hmdtr293.com

https://apollon.forexanalizlerim1.net

http://www.eniyiforexfirmalari.com

https://indyatirim3.com

https://web1.indyatirimtrader.com

https://acc2.indyatirim.io

https://www.hunfx12.com

https://sca.hunfx12.com

https://wt.hunfx12.com

https://m5.maldofx2.com

https://client9.maldofx.co

https://idolyatirim14.com

https://wt.idolyatirim14.com

https://sca.idolyatirim14.com

https://highrise6.market

https://client.highrise6.market

https://mblmarkets6.com

https://acc6.mblmarkets.io

https://my.xmglobalfx.net