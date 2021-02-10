21 ülkeye Türk peyniri

65 yıldır süt ve süt ürünleri alanında hizmet veren Teksüt, ihracat yaptığı ülke sayısını 21’e çıkardı. 4 kıtada ürünlerinin tüketildiğini ifade eden Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, ürün ve hizmet yelpazelerini genişlettiklerini belirterek, “Bugün günde 600 ton süt işliyoruz, 8 kategoride 40’ı aşkın süt ve süt ürünü üretiyoruz. Firmamız sadece süt sektörü açısından değil, genel Türk gıda endüstrisi açısından da ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri. İSO 500 araştırmasına göre de Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları içinde 415’inci sıradayız. Süt ve süt ürünleri kuruluşları arasında da ilk 5 firma arasında bulunuyoruz. Uzun yıllardır ihracat yapan bir kuruluşuz. Geçen yıl ihracat ağımıza 8 Avrupa ülkesini ekledik. 4 kıtada 21 ülkeye ihracatımız var. 1997’den bu yana düzenli olarak ABD’ye ürün gönderiyoruz. İhracatımız bugün ciromuzun yüzde 10’una ulaştı. Ürünlerimiz üstün lezzet ödülüne layık görüldü. Ayrıca meyveli süt kategorisinde yer almaya başladık” dedi.

SAĞLIK VE KALİTE

1956 yılında Gönen’de kurulduklarının altını çizen Arınık, “Bu sektörde sağlıklı ve kaliteli ürünü üretebilmek ve müşterilere ulaştırabilmek için 65 yıldır büyük bir özen ve dikkatle çalışıyoruz. Gönen Bölgesi, iyi hayvancılık ve sütçülük deneyimiyle kaliteli süt üretimi yapıyor. Amacımız üretim kalitesinden ödün vermeden tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmak” diye konuştu.

‘GÜVENLİ ÜRETİM’

Koronavirüs süreci ve sektöre etkileri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Arınık, “Pandemi süreci tüm dünyayı derinden etkiledi. Süt endüstrisinde üretim normal koşullarda da en yüksek düzeyde hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uymayı gerektirir. Pandemi sürecinde personel sağlığının korunması, çalışma ortamının en iyi biçimde sürdürülmesi ve üretimin aksamadan devam etmesi için ek önlemleri devreye sokmuştuk. Hem normal koşullarımızı hem ek önlemlerimizi, TSE’nin Covid-19’dan korunmaya yönelik standartlarına uygun hale getirdik. Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık“ şeklinde konuştu.

‘ARTAN TALEBE KARŞILIK VEREBİLECEĞİZ’

İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara ve Bursa Bölge Müdürlükleri’nden sonra Ege ve Akdeniz bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla İzmir Bölge Müdürlüğü’nü devreye soktuklarını belirten Cevdet Arınık, “Bu yapılanma sayesinde İzmir’den Antalya’ya kadar olan bölgede özellikle yaz aylarında artan ve yoğunlaşan taleplere hızla karşılık verebileceğiz. Teksüt olarak, süt sektöründe ülkemizdeki hem geleneksel hem de yenilikçi süt ürünlerimizi en kaliteli haliyle üretmeye ve yaygınlaştırmaya odaklanmış durumdayız. Sektörde irili ufaklı çok fazla yapı var ve kaliteyi sürdürülebilir halde sunabilmek önemli bir değer. Teksüt olarak biz bunu misyonumuz olarak değerlendiriyor ve çalışmalarımızı bu misyon doğrultusunda sürdürüyoruz. Pazarlama çalışmalarımızı da bu yöndeki mesajlarla devam ettiriyoruz” dedi.

SÜTLER BURSA ÇANAKKALE VE BALIKESİR’DEN

Teksüt olarak güçlü yanlarından birinin de, tüketicilere sağladıkları yüksek süt kalitesi olduğuna dikkat çeken Cevdet Arınık, “Çanakkale, Balıkesir, Bursa kırsal bölgelerindeki çiftliklerden sağladığımız kaliteli çiğ süt, doğal olarak süt ürünlerimizdeki kalite ve lezzeti de yukarıya taşıyor. Bu kaliteye, titizlikle uyguladığımız süt endüstrisinin yüksek standartlarını eklediğimizde, tüketicilerimiz açısından hem lezzet, hem güven açısından mükemmel sonuçlar elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.