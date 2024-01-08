2024 yılında benzinli, hibrit ve elektrikli otomobiller için ayrılacak bütçeyi hesapladık... İşte araç maliyet rehberi

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AKARYAKITIN litresine gelen ÖTV zammı, yüzde 58.46 oranında artan MTV tutarları, kasko ve sigortadaki güncel tarifelerin netleşmesiyle birlikte 2024 yılında otomobil kullanmanın maliyeti de az çok belli oldu. Biz de en düşük maliyetleri ortaya çıkarmak üzere; bu sene toplamda 15 bin kilometre yol yapacak, 35 yaşlarında, İstanbul’da yaşayan ve sigorta risk primi düşük bir sürücü üzerinden hesaplamalar yaptık.

Buna göre, küçük ve orta sınıfta benzinli bir otomobilin kontağını çevirmenin bu yılki maliyeti sigorta, kasko, MTV ve yakıt gibi gider kalemleri hesaba katıldığında en az 54 bin TL’yi bulacak. Aynı sürücü elektrikli veya hibrit bir otomobil tercih ederse yakıt giderlerini önemli oranda düşürecek ancak bu kez de MTV ve kasko fiyatları nedeniyle yakıtta elde ettiği avantajı neredeyse kaybedecek.

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EGEA’NIN MALİYETİ

Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea’nın (1.4 Fire 95 HP Easy) MTV’si 2024 yılında 7 bin 26 TL. Otomobilin taban fiyattan kasko tutarı 8 bin 200 TL, en düşük sigorta tutarı 8 bin 153 TL olarak hesaplanırken, yılda 15 bin km yol yaptığı göz önüne alındığında yakıt masrafı 35 bin 880 TL’ye ulaşıyor. Böylece Fiat Egea için ortaya yıllık 59 bin 259 TL gibi bir fatura çıkıyor. Aynı koşullarda Bursa’da üretilen Renault Clio’nun (1.0 tce x-tronic 90 HP) yıllık kullanım gideri 54 bin 155 TL’yi bulurken, C-SUV segmentindeki Volkswagen Tiguan için 2024 yılında en az 65 bin 659 TL bütçe ayırmak gerekiyor.

HİBRİTİN DEPOSU 25 BİNE DOLUYOR

Şehir içinde yakıt maliyetini düşürmenin önemli yollarından birisi hibrit motorlu otomobilleri tercih etmek. Ancak, bu otomobiller yüksek motor hacmine sahip oldukları için MTV açısından dezavantajlı olabiliyor. Aynı koşullarda Toyota Corolla Hybrid kullanmanın yıllık yakıt maliyeti 24 bin 840 TL olarak hesaplanıyor. Bu otomobilin MTV’si için 12 bin 413 TL, kaskosu için taban fiyattan 11 bin 600 TL ve sigortası için 8 bin 153 TL bütçe ayırmak gerekiyor. Tüm kalemler toplandığında 2024 yılında Toyota Corolla Hybrid’i kullanmanın yıllık maliyeti 57 bin TL’lere kadar ulaşıyor.

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TOGG İÇİN FATURA EN AZ 44 BİN TL

GEÇTİĞİMİZ yıl yollara çıkan Togg’un ilk modeli T10X’i 2024 yılında kullanmak için şarj edileceği yere göre bütçe belirlemek gerekiyor. 2024 yılında Togg T10X’in MTV’si 10 bin 224 TL oldu. Sigortambir’den edindiğimiz bilgilere göre, aracın kasko taban fiyatı 20 bin 800 TL, sigorta tutarı ise 8 bin 153 TL çıkıyor. Eğer T10X sadece hızlı şarj istasyonlarından şarj edilirse (1 kWh/7.99 TL) ve yıllık 15 bin km yol yaparsa 20 bin 224 TL gibi bir enerji gideri oluyor. Böylece toplam kullanım maliyeti 59 bin 401 TL’ye çıkıyor. Ancak, sadece evde şarj edildiğinde Togg’un yıllık enerji gideri 5 bin 619 TL’ye kadar düşüyor. Bu da yıllık kullanım maliyetini 44 bin 796 TL’ye kadar indiriyor. Tabi ki bu sadece Togg için geçerli değil, evden veya işyerinden şarj edildiği takdirde elektrikli otomobiller hibrit veya benzinli otomobillere göre yakıt gideri bakımından yüzde 80’in üzerinde avantaja sahip olabiliyor.