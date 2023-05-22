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2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı

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#Kurban#Vekalet#Diyanet
2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 15:41

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. 

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#Kurban#Vekalet#Diyanet

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