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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

2021 Brüksel Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

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2021 Brüksel Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi
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Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından Brüksel Otomobil Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de yapılmayacak.

Brüksel Otomobil Fuarının organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, otomobil firmalarının çoğunluğunun, Kovid-19 salgını nedeniyle 15-24 Ocak 2021'de yapılması planlanan fuarın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Brüksel'deki Expo Sergi Merkezi'nde toplam 45 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yüzlerce farklı model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletin yanı sıra konsept araçlar beğeniye sunuluyordu. Fuara son yıllarda ortalama 500-600 bin ziyaretçi katılıyordu.

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