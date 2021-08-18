MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri2020'ye kıyasla arttı... Salgın döneminde talep yağdı
GeriEkonomi 2020'ye kıyasla arttı... Salgın döneminde talep yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

2020'ye kıyasla arttı... Salgın döneminde talep yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020'ye kıyasla arttı... Salgın döneminde talep yağdı

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, televizyon cihazlarında "seç-izle" türü talebe bağlı içerik hizmetlerini izleyenlerin oranı 2020'ye kıyasla arttı.

Hub Entertainment Research şirketinin yaptığı ankete göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının uygulandığı söz konusu dönemde, daha fazla sayıda kişi televizyonların sürekli yayın akışları ve canlı yayınları yerine seçim yapabileceği içeriklere yöneldi.

: İlginizi Çekebilir

Ankete katılanlardan yaklaşık üçte ikisi haziranda televizyonlarında haftada en az bir kez "seç-izle" türü ücretsiz video ve program içerikleri izledi. Bu oran, Şubat 2020'de yüzde 46'ydı. Katılımcıların yüzde 39'u haftada en az bir kez para ödeyerek film, yüzde 39'u ise televizyon programı izlediği. Her iki gruptaki kişilerin oranı da geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

AKILLI TELEVİZYONLARIN YÜZDE 40'I İLK KAPANMA DÖNEMİNDE SATIN ALINDI

Şirket yetkilisi Jon Giegengack, ankete katılanların yüzde 40'ının, bu türden içeriklerin seyredildiği, internet bağlantısı bulunan akıllı televizyonlarını Mart 2020'deki ilk kapanma döneminde aldıklarını belirttiklerini aktardı.

Pandemi sonrası talep yağdı Bir araba parasına bir yüz
Pandemi sonrası talep yağdı! Bir araba parasına bir yüz

"Seç-izle" türü içeriklere talebin artmasının salgından önce de görülen bir eğilim olduğuna dikkat çeken Giegengack, "İnsanlar, kapanma döneminde daha fazla boş zaman buldu. İşini kaybetmemiş olanların da daha fazla harcayacak parası vardı." değerlendirmesinde bulundu. Şirket, araştırma için ABD'de 14 ile 74 yaş arasındaki haftada en az 1 saat televizyon izleyen 3 bin tüketiciyle görüştü.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi