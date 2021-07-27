Pandemi sonrası talep yağdı! Bir araba parasına bir yüz

Koronavirüs (Covid-19) normalleşmesiyle birlikte estetik işlemlere de talep arttı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Mustafa Kemal Ataönder, pandemi sırasında ve normalleşmeyle olan etkiyi değerlendirdi. Ataönder, “Özellikle pandeminin ikinci ayından sonra evde kalma süresi uzadıkça, insanlar evde kendi görüntüleriyle daha çok karşılaştı ve aynaya daha çok baktı. Sonrasında Zoom toplantılarıyla özellikle yüz bölgesi insanların daha çok dikkatlerini çekti. Özellikle yüz bölgesi cerrahi dışında medikal estetik uygulamalarına ilgi arttı. Bununla beraber evde kalma süresi arttığı için vücut ameliyatlarına da talep artmaya başladı. Çünkü ameliyat sonrası iyileşme süresini kimseye görünmeden evde geçirmek isteyen hastalar özellikle bu dönemi fırsata çevirmek istediler" açıklamasında bulundu.

ONLİNE TOPLANTILAR VE MASKE ETKEN

Ataönder insanların en çok tercih ettiği uygulamaların maske takmaktan ve online toplantılardan etkilendiğini belirterek, "Özellikle zoom toplantılarında yüzleriyle insanlar kendilerini ifade ettikleri için, dışarıda da maske taktıkları için göz çevresi uygulamaları çok ciddi miktarda arttı. Şu dönemde artan uygulamalar botoks ve göz çevresi estetiği. Bunun dışında daha iddialı, göğüs, popo ve liposuction uygulamaları tercih edildi. Ancak yüz bölgesine baktığımızda burun ve göz çevresi ameliyatları çok talep görmeye başladı. Özellikle talep gören ise botoks ve dudak dolgusu. Çünkü insanların vazgeçemediği kendini iyi hissettiği konu özellikle göz çevresinde daha dinç ve sağlıklı bakış elde etmek. Dinç ve sağlıklı bakışları özellikle botoksla elde ediyorsunuz. Göz çevresi mezoterapileri de burada çok ciddi fayda sağlıyor" ifadesinde bulundu.

EN POPÜLERİ ZOOM ESTETİĞİ

Estetik ve Plastik Cerrahı Serdar Bora Bayraktaroğlu da pandemiyle ilgili tercih edilenleri sıraladı. Bayraktaroğlu, "Pandemiyle birlikte özellikle estetik ameliyatlarda talep arttı. Dünyada ve ülkemizde gelişen bu durum pandemide artan evden çalışma sürecine bağlı olarak açıklanıyor. Evden çalışma sürecinde kişiler olmayı planladıkları ameliyatları oldular, olmaya devam ediyorlar. Çünkü nekahet dönemini daha rahat ve evde çalışarak geçiriyor. Böylece çalışarak iyileşme sürecini tamamlıyorlar. Ayrıca ‘zoom estetiği’ dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Sürekli zoom’dan toplantı yapan kişiler uzun süre kendilerine bakmaya başladı. Böyle kendilerinde iyileştirmeyi istedikleri alanları keşfettiler. Düşen göz kapakları, derin kırışıklar gibi sorunları iyileştirmek için de plastik cerrahlara geldiler" dedi.

Bayraktaroğlu estetik için tercih edilen bölgelerle ilgili de açıklamada bulundu. Bayraktaroğlu, "Özellikle yıllanma sonucu oluşan derin kırışıklar, sarkmalar, nefes almayı engelleyen burun problemleri, zamanla kilo alıp verme, annelik sonrası oluşan deformasyonlar ya da hamilelik sonrası gelişen meme sorunları için. Erkeklerde kadın tipi meme sorunu kadınlarda ise sarkan ya da gevşeyen üst beden sorunlarını sayabiliriz" dedi.

MASKENİN KAPATMADIĞI ALANLARA İLGİ ARTTI

Bayraktaroğlu, estetik işlemlerin artık maskeden etkilendiğini belirterek, "Pandemi sürecinde iyileşmeyi evden çalışarak sağladıkları için ameliyatlar arttı. Nerdeyse tüm estetik ameliyatlarında talep artışı oldu. Botoks ve dolgular da yine çok sık istenen uygulamalar. Pandemi sonrası göz çevresi estetiği, kaş askılamalar ve bu bölgenin yani göz çevresinin cerrahi olmayan uygulamaları olan botoks ve dolgu uygulamaları artış gösterdi. Bunun nedeni de maske dışındaki alanın yani göz çevremizin insanların daha çok fark etmeye başlaması... Kısacası pandemi sürecinde iyileşmeyi evden çalışarak sağladıkları için ameliyatlar arttı. Nerdeyse tüm estetik ameliyatlarında talep artışı oldu" açıklamasında bulundu.

MEDİKAL ESTETİK DEVAM ETTİ

Dr. Mustafa Kemal Ataönder, pandeminin etkilerini de anlattı ve "Pandemide vaka sayılarının arttığı dönemlerde bütün elektif ameliyatlar, elektif estetik ameliyatlar askıya alındı. Bölge hastanelerde cerrahi anlamda bir süre estetik ameliyatlar yapılamadı. Ancak medikal estetik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri devam etti. Özellikle ozon tedavisi ve damardan takviye uygulamaları vardı. Çok ciddi anlamda ozon tedavisi hastası yer aldı. Ozon tedavisiyle özellikle pandemide bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, vücut direncinin arttırılması noktasında çok fayda görüldü. Covid geçiren hastalar çok daha hızlı günlük hayata döndü, diğer hastalar ise Covid’den kendini korudu" dedi.

Estetik ve Plastik Cerrahı Serdar Bora Bayraktaroğlu süreçle ilgili "Biz Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri ile çalışıyoruz. Şu anda yüksek düzeyde dikkat ediyoruz. Ameliyat öncesi testler ve hijyen kuralları artan ölçüde isteniyor. Bu da güvenli bir uygulama anlamına geliyor. Hasta sağlıklı ise yapılmayan herhangi bir işlem yok" ifadesinde bulundu.

BİR ARABA PARASINA TÜM YÜZ

Dr. Mustafa Kemal Ataönder, tüm yüz estetikleriyle ilgili de açıklamada bulundu. Ataönder, "Aslında çok değişken bir durum. Öncelikle bunun sebebi belirlenmeli. Çok küçük bir dokunuşla, ufak bir botoks dolguyla halledilecek bir durum da olabilir, çok daha kapsamlı göz kapağı, burun, çene gibi çok daha kapsamlı bir cerrahi müdahalede gerektirebilir. Onun için değişken fiyatlamalar mevcut. İki kişinin yemek yediği bir akşam yemeği ücreti karşılığında da bu iş yapılabilir ya da bir araba parası tutarı da tutabilir. Bu kişiden kişiye değişen bir miktar" dedi.

Ataönder estetik dokunuşların pandemi sürecinde insanları olumlu etkilediğini de belirterek, "Özellikle medikal estetik ve geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları pandemi döneminde çok kritik öneme sahip oldu. Bunun sebebi ise insanların psikolojilerini iyileştirmek, kendilerini çok daha iyi hissetmelerini sağlamak gibi bir görevi oldu. Evde çok fazla vakit geçiren insanlar kendilerini yorgun, bitkin hatta depresif hissetmeye başladı. Sonrasında uygulama yaptırdıklarında kendilerini çok daha iyi hissettiklerini gün içinde evde çok daha olumlu hava hissettiklerini böylece evden yaptıkları çalışma performanslarını da çok daha olumlu katkı yaptığını belirtti hastalarımız. Bu yüzden özellikle medikal estetik uygulamalar çok olumlu bir etki yarattı. Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları ozon tedavi, damardan vitamin uygulamaları kişilerin bağışıklık düzeyini dinç tutmakta çok kritik öneme sahip oldu" açıklamasında bulundu.

Estetik ve Plastik Cerrahı Serdar Bora Bayraktaroğlu, estetik işlemlerin ücretiyle ilgiliyse, "Bunun için tam bir rakam söylemek doğru olmaz. Ancak cerrahi işlemler dünyanın her yerinde bütçeli işlemler. Alınan eğitimin uzunluğu, kullanılan teknolojinin ileri seviyede olması ve hastane gibi pek çok bileşinin olması nedeniyle bütçeler söz konusu. Ancak eğer bütçeniz yoksa ucuzu tercih etmek yerine uygun zamanı beklemenizi öneriyorum. Çünkü sağlık konusunda ucuz her zaman pahalıdır ve çok tehlikelidir" dedi.

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