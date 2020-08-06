20 AB ülkesine ihracat temmuzda arttı

Türkiye'nin, temmuz ayında hazirana göre 20 Avrupa Birliği (AB) ülkesine ihracatı arttı.



Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği dönemlerde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemlerine göre kayda değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin tekrar canlanmasıyla ve sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma yoluna girdi.



Türkiye'nin ihracatı temmuzda Kurban Bayramı tatilinin getirdiği iş günü farkı nedeniyle geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 5,8 düşerek 15 milyar 12 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı, temmuzda pandemi sürecinde en yüksek aylık rakama ulaştı. İhracatta haziran ayına göre artış yüzde 11,5 oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Normalleşme süreciyle birlikte Türkiye, hem küresel ticarette hem de AB'ye ticarette atağa kalktı.



Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı kayıpları telafi etme yoluna girdi. Türkiye'nin temmuz ayında hazirana göre, 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı arttı.



AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre haziran ayında 5 milyar 208 milyon 745 bin dolar olan AB'ye ihracat, temmuz ayında yüzde 11,6 artarak 5 milyar 815 milyon 88 bin dolara yükseldi.



Söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı Lüksemburg'a gerçekleşti. Türkiye'nin Lüksemburg'a haziran ayında 2 milyon 626 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatı temmuz ayında yüzde 151 artarak 6 milyon 593 bin dolara yükseldi.



Türkiye'nin AB ülkeleri arasında Lüksemburg'un ardından dış satımındaki en fazla artış Litvanya'ya yapıldı. Litvanya'ya haziran ayında 20 milyon 248 bin dolar olan ihracat, temmuz ayında yüzde 104,9 artarak 41 milyon 480 bin dolara çıktı.



Danimarka'ya ihracat yüzde 53,8 artışla 70 milyon 728 bin dolardan 108 milyon 765 bin dolara, Slovakya'ya ihracat yüzde 36,7 artarak 42 milyon 33 bin dolardan 57 milyon 457 bin dolara, İspanya'ya ihracat yüzde 36,4 yükselerek, 439 milyon 461 bin dolardan 599 milyon 351 bin dolara, Hollanda'ya ihracat yüzde 25,7 artışla 361 milyon 862 bin dolardan 454 milyon 724 bin dolara, İrlanda'ya ihracat yüzde 23,1 artarak 38 milyon 680 bin dolardan 47 milyon 613 bin dolara, Polonya'ya ihracat yüzde 22,1 artışla 231 milyon 229 bin dolardan 282 milyon 390 bin dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 20,5 yükselerek 30 milyon 586 bin dolardan 36 milyon 865 bin dolara, Letonya'ya ihracat yüzde 20,5 artarak 8 milyon 405 bin dolardan 10 milyon 124 bin dolara, Fransa'ya ihracat yüzde 15 yükselerek 573 milyon 833 bin dolardan 659 milyon 940 bin dolara, Macaristan'a ihracat yüzde 12,7 artışla 79 milyon 362 bin dolardan 89 milyon 439 bin dolara, Slovenya'ya ihracat yüzde 10,7 artarak 128 milyon 841 bin dolardan 142 milyon 650 bin dolara, Almanya'ya ihracat yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 182 milyon 519 bin dolardan 1 milyar 301 milyon 311 bin dolara çıktı. Almanya böylece sadece AB değil Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arazında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke oldu.



Çekya'ya ihracat yüzde 8,4 artışla 67 milyon 932 bin dolardan 73 milyon 648 bin dolara, İsveç'e ihracat yüzde 8,1 artarak 96 milyon 928 bin dolardan 104 milyon 775 bin dolara, Romanya'ya ihracat yüzde 5,5 yükselişle 322 milyon 225 bin dolardan 339 milyon 967 bin dolara, Bulgaristan'a ihracat yüzde 5,4 artışla 208 milyon 219 bin dolardan 219 milyon 351 bin dolara, Yunanistan'a ihracat yüzde 3,7 artarak 151 milyon 197 bin dolardan 156 milyon 733 bin dolara, Belçika'ya ihracat yüzde 3,6 yükselerek 282 milyon 415 bin dolardan 292 milyon 440 bin dolara ulaştı.



GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNE TEMMUZ AYINDA HİÇ İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİ



Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi.



Türkiye'nin Malta'ya ihracatı yüzde 72,5 azalışla 57 milyon 430 bin dolardan 15 milyon 811 bin dolara, Estonya'ya ihracatı yüzde 31,7 azalarak 7 milyon 793 bin dolardan 5 milyon 323 bin dolara, Hırvatistan'a ihracatı yüzde 19,6 gerileyerek 33 milyon 92 bin dolardan 26 milyon 620 bin dolara, Avusturya'ya ihracat yüzde 15,6 azalışla 103 milyon 362 bin dolardan 87 milyon 246 bin dolara, İtalya'ya ihracat yüzde 2 azalarak 600 milyon 98 bin dolardan 588 milyon 147 bin dolara, Portekiz'e ihracat yüzde 1,9 gerileyerek 67 milyon 590 bin dolardan 66 milyon 312 bin dolara indi.