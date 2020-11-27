2 milyon esnaf destek bekliyor

Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan iki milyon esnafın gözü kulağı haftaya yapılacak Bakanlar Kurulu’na çevrili. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için dört bakanlıktan talepleri olduğunu belirterek bunları elektrik, su, kira desteği, tüm kredi borçlarının faizinin kaldırılarak 1 yıl ertelenmesi, çalışanlara en az asgari ücret kadar maaş ödenmesi, okul kantinlerinden kira alınmaması, dolmuş, otobüs, servislerin kullandığı yakıta ÖTV muafiyeti olarak sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından tüm bu talepleri karşılayacak bir paket beklediklerini vurgulayan Palandöken, “Milyonlarca esnafın gözü kulağı Pazartesi’de” dedi.

PEKCAN’A İLETİLDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, önceki gün videokonferans ile işveren örgütlerinin başkanlarıyla yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin istişare toplantısı yaptı. Toplantıda esnafın sorunlarını dile getiren Palandöken, sorunları ve beklentilerini sıraladı. Palandöken Hürriyet’e, “Bakan hanım da tümünü not aldı ve pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu’nda beklentilerimizi dile getireceğini söyledi. Şimdi esnafın gözü kulağı, bu toplantıda” dedi.

Dört bakanlıktan beklentileri olduğunu bildiren Palandöken, taleplerini şu sözlerle özetledi: “Ticaret, Hazine ve Maliye, Çalışma ile Milli Eğitim, dört bakanlığı ilgilendiren sorunlarımız var. ‘Esnafa nakit, kira, elektrik su, desteği verilsin, ödenemeyen borçları ötelensin’ dedik. Esnafın bütün sorunlarını tek tek anlattık. Masaya yatırdık, pazartesi kabine toplantısı var. Örneğin kapalı dükkân, elektrik faturasının üzerinde yüzde 39 ÖTV, KDV, kayıp kaçak, hat parası yükü var. Bin liralık faturanın 390 lirası bunlar esnaftan alınmasın. Yıl sonuna kadar kira stopajları yüzde 10’a düşürüldü. Bu da hiç alınmasın.

600 BİN ÇALIŞAN

Çalışma Bakanlığı’ndan yanımızdaki işçilere asgari ücret tutarında destek istedik ki bunları elimizden kaçırırsak, mobilyacı ustasını ya da restoran aşçıyı, garsonu bir daha nereden bulacak? Esnafın yanında 600 bin kadar çalışan var. Esnaf ayrımı yapılmaksızın bu destekler verilsin ki bu zaten ekonominin canlanmasını sağlar ve bu şekilde devlete geri döner. Okullar kapalı, o zaman kantincilerden kira alınmasın. Halk otobüsü, dolmuş, servislerin kullandığı yakıttan ÖTV, KDV’yi kaldırın ki daha ucuz taşıma yapılabilsin. Verdiğiniz kredilerin faizlerini kaldırın zaten ödeyebilecek durumda değiliz. Ödeme zamanı da geldi. 1 yıl öteleyin ki nefes alabilelim. Bunlar yapılmazsa esnaf ayakta kalamayacak.”