2. el araçta ‘IBAN’ oyunu... Satış süreleri uzayınca dolandırıcılar yeni yöntemler geliştirmeye başladı

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Sıfır araçlardaki bulunurluk probleminin ortadan kalkmasının ardından aylardır adeta yaprak kımıldamayan ikinci el araç piyasası dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Dolandırıcılar ‘sazan sarmalı’ ve ‘change’ olarak bilinen yöntemlerin dışında ‘IBAN dolandırıcılığı’ olarak tabir edilen yeni bir yolla daha, ikinci el aracını satmak isteyen kişileri mağdur etmeye başladı.

Bu yönteme göre; ilandaki aracı satın alacağını bildiren dolandırıcı, anlaşma sağlandıktan sonra satıcıya, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diyor. Anlaşılan tutar satıcının banka hesabına aracı devir edeceği kişi yerine başka bir isimden geliyor. Aracını satan mağdur ise noterde “Gerçek alıcıdan ödemenin karşılığını aldım” diyerek satış işlemini gerçekleştiriyor.

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NOTERLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Aracını sattığı için sevinen kişi için işler bu noktadan sonra karışıyor. Çünkü, dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirterek şikâyetçi oluyor ve parasını geri istiyor.

İstanbul Maslak’taki noter aracılığıyla ulaştığımız Alper Sarıtaş, kendisi gibi birçok kişinin son dönemde bu yöntemle dolandırıldığını iddia ederek, mağdurken dolandırıcı konumuna düştüğünü ileri sürdü.

İkinci el araç platformu Otomerkezi’nin CEO’su Muhammed Ali Karakaş da Hürriyet’e yaptığı açıklamada, özellikle son birkaç ayda Alper Sarıtaş’ın karşılaştığına benzer şekilde dolandırıcılık yöntemlerinin arttığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

‘ÇOK SAYIDA OLUYOR’

“IBAN dolandırıcılığı, ödemeye karşılık bulunmaması anlamına geliyor; yani bu demek oluyor ki, Ahmet otomobili satın alıyor, Mehmet onun yerine ödeme yapıyor. Siz otomobilin satışını Ahmet’e veriyorsunuz ve ödemenin karşılığını tam olarak aldığınızı söylüyorsunuz. Sonrasında ödemeyi yapan Mehmet bu ödemeye karşılık sizden hiçbir şey almadığını iddia edip parasını geri istiyor. Bu şekilde dolandırıcılıklar oluyor.

Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için ne yapılmalı? Kimin adına satış verilecekse ödemenin tamamının o kişi tarafından gelmiş olması veya açıklamasına otomobil alımıyla ilgili plaka detaylarının da yazılarak o kişi adına ödeme yapıldığına dair net açıklamanın belirtilmesi yüksek önem arz ediyor.”

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EN SIK BAŞVURULAN DİĞER İKİ YÖNTEM

Sazan sarmalı: Dolandırıcı aracı satın almak istediğini söyleyerek ilanı kaldırtıyor. Sonra aynı ilanı uygun fiyatla yeniden yayınlıyor. Başka bir alıcıyla da aracın satışı için anlaşıyor. Aracın gerçek sahibiyle aracı sahte ilandan bulan kişiyi buluşturuyor. Ancak sahte ilanla kandırdığı kişiye parayı kendisine yatırmasını söylüyor.

Change: Araç almak isteyen kişiye aynı marka ve modelde daha temiz bir otomobil gösteriliyor. Otomobilin satışından sonra plakalar aynı özelliklerde ancak birçok hasar kaydı olan başka bir araca takılıyor. Böylece aracı alan kişi, temiz araç aldığını zannederek ağır hasarlı bir otomobil almış oluyor.

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SATIN ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

1- Araç kimin adına satın alınacaksa gönderilecek ücretin tamamı da o kişi tarafından alınmalı. Para alınırken açıklamaya plaka bilgisi de yazılmalı.

2- Satın alınacak araç sadece plakadan değil şase numarasından da kontrol edilmeli.

3- Kendisinin gelemeyeceğini veya paranın kendisinden gelmeyeceğini söyleyen kişilerle ticaret yapılmamalı.