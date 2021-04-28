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Ekonomi
Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

2 bakanlık üzerinde çalışıyor... Tam kapanmada yeni düzenleme

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Tam kapanma yarın akşam başlıyor. Süreçle ilgili kamu personeli tarafından soru işaretleri var. Evden çalışan personele belge zorunluluğu getirilirken, evde çocuğu olan ve kapanmadan dolayı okula gönderemeyen çalışanlarla ilgili 2 bakanlık kısa süre içinde yeni kararı açıklayacak.

Yarından itibaren gelen tam kapanmayla istisnalar dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Evde çalışan kamu personeli belgesi ya da görev bildirim formuyla dışarı çıkacak ancak görev yerinde olacak personelin ise okulların kapanmasıyla çocuklarıyla ilgili endişeleri gündeme geldi. Bu endişeleri gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yeni karar almaya hazırlanıyor. 

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CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun konunun detaylarını aktardı;

Bu soruların cevapları kısa sürede netleşecek. Bakan Soylu da şunu belirtti: "2 bakanlık üzerinde çalışıyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı, ikincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı." Bir çalışma yapıldıktan sonra bir istisna koyulması beklentisi var. Bu konuya ilişkin de çalışmalar sürüyor.

Bakan Soylu kreşlerle ilgili de "Bu iki bakanlık değerlendirmeyi yapacak. Onlar çalışır" demişti. Bakan Soylu, "Onların kararına göre biz de istisna koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz" vurgusu yapmıştı Bakan, özellikle de özel sektör çalışanlarına ilişkin vurgu yapmıştı. Bunun da altını çizelim.

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GÖREV BİLDİRİM FORMU ŞARTI

Evde çalışan kamu personeli de yasaklar kapsamında olacak. Sokağa çıkamayacaklar. Onların için de şöyle bir düzenleme geliyor. Görev bildirim formu olacak. Bu formu gösterdikten sonra yani personel kartını gösterdikten sonra kontrol noktasından geçebilecekler. Son düzenlemeler ve alınacak kararların çerçevesi bu şekilde.

 

 

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