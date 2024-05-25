2 adımda ev formülü... Önce arsa sonra inşaat ödenecek

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Babacan Yapı, orta gelirlinin ev sahibi olması hedefiyle yeni bir alım yöntemi geliştirdiğini açıkladı. Buna göre vatandaş önce projenin inşa edileceği alandan arsa payını alacak. Ödemeleri bittikten sonra ikinci adımda inşaat maliyeti için borçlanacak. Alım süreci zamana yayılarak taksitler düşürülecek. Şirket kendi arsasında proje geliştirdiği için, sağladığı fiyat avantajını tüketici lehine kullanacak.

‘FİYATLAR YÜZDE 30-35 DÜŞECEK’

‘Babacan Arsadan’ markasıyla hem tüketicinin hem de konut sektörünün ihtiyaçlarını analiz ederek yeni bir model hayata geçirdiklerini dile getiren Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan şunları söyledi: “Konut fiyatlarını belirleyen en önemli faktör arsa. Biz ilk adımda bu alana odaklandık. Kendi mülkiyetimizdeki arsaları piyasanın çok altında fiyatla tüketiciye sunuyoruz. Önce projeden arsa payı satışı yapıyoruz. Vatandaş bunu yaklaşık iki yıl uygun şartlarda ödüyor. İki yılın ardından inşaat aşamasına geçiyoruz. Günün inşaat maliyetlerine göre, ama yine uygun şartlarda ödeme planı sunuyoruz. Burada da gereksiz lüksten uzaklaşarak maliyetleri düşürmeyi planlıyoruz. Alıcıya üç önemli avantaj sunuyoruz. İlki bir kerede 8-10 milyon lira borçlanmayacak. Aylık taksitler, konut kredilerindeki gibi yüksek olmayacak. İkincisi toplam ödenecek tutar piyasasının çok altında olacak. Konut fiyatlarını yüzde 30-35 düşürmeyi planlıyoruz. Üçüncüsü ise sorunlu bir arsayla uğraşmayacak. Bugün maalesef tarla vasfında yerler arsa gibi pazarlanıyor. Bizim modelde ise alıcı imarlı, kurumsal bir markanın sorumluluk aldığı bir projeye dahil olacak ”

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‘10 BİN KONUT ÜRETEBİLİRİZ’

İlk projenin İstanbul Tuzla’da yer alacağını belirten İbrahim Babacan, sonrasında Başakşehir, Arnavutköy ve Silivri’de erişilebilir fiyatlı konut üreteceklerini söyledi. İbrahim Babacan, “5 yılda sadece kendi arsalarımızla 10 bin kişiyi ev sahibi yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘YOĞUN İLGİ GÖRDÜ’

HENÜZ yolun başında oldukları halde yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Tüketiciler günde 800-1000 adet form dolduruyor. Bir o kadar da satış ofislerini arayanlar var. Biliyoruz ki, uygun şartlar sağlanırsa konuta talep var. Bu dönemde bu gerçeğe bir kez daha tanıklık ediyoruz” dedi. Babacan, fiyat ve ödeme şartları için şu bilgileri paylaştı: “Tuzla projemizde 1+1 arsa payımız 990 bin TL’den başlıyor. Yüzde 30 peşinat ödeyenler, 24 ay taksitle alım yapabilecek. Aylık taksitler 29 bin TL’den başlayacak. Ön talep döneminde 300 yatırımcı hedefliyoruz ve bu fiyatlar 15 Haziran tarihine kadar geçerli. 2 yıl sonra inşaata başladığımızda da arsa payında olduğu gibi uygun şartlarda vadelendirme yapacağız.”