1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son bloğunun konulmasına ilişkin törende "1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulesine son bloğun konulmasına ilişkin törene videokonferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Bunu gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir. Feribotla 1.5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik.

Pek çok devam eden hava yolu, demiryolu projemiz var. Ülkemizin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapımız en önemli avantajımız olacaktır. Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk. Bir kez daha köprümüzün çelik kulelerine yerleştirilecek blokların hayırlı olmasını diliyorum.