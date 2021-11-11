1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye eklenecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ni gerçekleştireceğiz." dedi.



Marmaray Zübeyde Hanım Parkı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şehirlerin tarihiyle, kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu şekilde geliştirilmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, bu nedenle belediyecilik hizmetlerine ayrı önem verdiklerini söyledi.

Hiç şüphesiz belediyecilikte başarının yolunun halkla iç içe olmaktan geçtiğini ifade eden Karaismailoğlu, bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştıklarını ve bu sayede de milletle aralarına kimsenin giremediğini dile getirdi.



Karaismailoğlu, açılışına gerçekleştirdikleri Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'na ilişkin şöyle konuştu:



"Şu an Bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyemizin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı da malum zihniyetin durdurduğu projelerden biriydi. Marmaray güzergahının üstü kapatılarak elde edilen alanın park ve dinlenme alanı olarak hizmet vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çalışmalara başlanmıştı. Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra çalışmalar mevcut İBB Yönetimi tarafından maalesef durduruldu. Sonrasında Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye başkanımız gerekeni yaptı. Kalan kısımları hızla bitirdi."

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Adil Karaismailoğlu, Marmaray'la Halkalı-Gebze arasındaki 80 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonunun 108 dakikada tamamlandığını ifade ederek, Marmaray'ın İstanbul’un kent içi ulaşımının ana hatlarından biri olduğunu belirtti.



"Hızlı, konforlu, hava şartlarından etkilenmeyen, kesintisiz ulaşımın adresi İstanbullular için artık Marmaray’dır." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, "Marmaray, İstanbul’un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım’da Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım’la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 milyona ulaştı." diye konuştu.



Karaismailoğlu, hizmet söz konusu olduğunda kendilerinin yetinmediğini, daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlısını planladıklarını ve yaptıklarını belirterek, "80 kilometre uzunluğundaki parkurda hizmet veren Marmaray banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu’nun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalışmalara da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"BİR HAYALİMİZİN DAHA GERÇEĞE DÖNMESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, halkın suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:



"Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna vaktimiz de yok, niyetimiz de. Biz hizmete odaklayız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız. Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ni gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 kilometre ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız."



Karaismailoğlu, dün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü vesilesiyle tüm yurtta anılan Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın adıyla birlikte hizmete giren parkın tüm Zeytinburnululara, İstanbullulara hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

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"AK PARTİLİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ, CHP'Lİ İBB'NİN TAMAMLAYAMADIĞI PARKI BUGÜN TAMAMLADI"

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti, parkın hayırlı olmasını diledi.



Kabaktepe, parkın yapım sürecinin mevcut İBB yönetimin anlayışını yansıttığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bakın bir tanesi 38 günde bir eseri bitiren, halkının, milletinin taleplerini kendi politikasına dönüştürüp böyle güzel bir parkla, böyle güzel bir bahçeyle, böyle güzel bir spor alanıyla bizi kavuşturan belediyecilik anlayışı. Diğeri de 38 günde üç satırlık bir cevap yazısını yazamayan büyükşehir belediye anlayışı. İşte farkını da bu parkta görüyoruz. Zeytinburnu Belediyesi'nden şubatta yazılan yazıya temmuza kadar cevap gelmiyor. Temmuzda, Zeytinburnu Belediyesi, 'artık biz yapalım' deyince hemen cevap geliyor. O da manidar tabii. Yani konu nedir? Konu, İstanbul'un hizmet ve eser kazanmasından ziyade, rahmetli Kadir Abi döneminde, AK Parti döneminde başlamış birçok eser ve hizmet eğer bitmeye yakınsa bazılarını tamamlayıp kapkaç belediyecilik anlayışıyla, 'ben yaptım' algısını oluşturmaktır."

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TRT'de geçmişte pazar günleri western filmleri gösterildiğini hatırlatan Kabaktepe, "O filmlerden birinin adı da şuydu: İyi, Kötü, Çirkin. Şimdi son bir haftada bunun Türk versiyonunu seyrettik. Bir kurum var adı İYİ, bir vekili var davranışı çok kötü, ona sahip çıkan, ittifak partileriyle beraber çirkince savunan da bazı siyasilerimizi görüyoruz." diye konuştu.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise parkın yapım sürecinde İBB yönetimiyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.



İBB yönetiminin parkın yapım çalışmalarını durduğunu dile getiren Arısoy, "Şantiyede bir tek personel kalmadı. Bunun üzerine resmi yazışma süreci başladı. Temmuz 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, 'Biz burayı tamamlayamıyoruz. Siz tamamlayın.' diye bize cevap geldi. Biz hızlıca ne yapılması gerektiğini arkadaşlarımızla değerlendirdik. 4 Ekim 2021'de burada ilk kazmayı vurduk ve bugün 11 Kasım yani 38 gün sonra hamdolsun tamamlamış olarak huzurunuzdayız. Zeytinburnu Belediyesi hemşehrilerine verdiği sözü tuttu. AK Partili Zeytinburnu Belediyesi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayamadığı Marmaray Parkı bugün tamamladı." ifadelerini kullandı.