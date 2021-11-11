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Son dakika... Avrupa Birliği, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

#Türkiye#Ekonomi#Büyüme
Son dakika... Avrupa Birliği, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

Avrupa Birliği Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar raporunda Türkiye için olan büyüme beklentisini yüzde 5.2'den yüzde 9'a çıkardı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti.

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunu yayımlandı.

"Toparlamadan genişlemeye" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi.

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Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3, 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "yaz" raporunda AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü.
Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda’nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,1 Avro Bölgesi'nde yüzde 7,9 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 15,3, İspanya'da yüze 15,2, İtalya'da yüzde 9,8, Fransa'da yüzde 8, Almanya’da yüzde 3,6 olacağı kaydedildi.

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan’da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve İspanya’da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü.

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TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

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