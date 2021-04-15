‘19 milyon ton gıda çöpe gidiyor’

Dünyada önemli ölçüde açlık sorunu olmasına rağmen üretilen gıdanın, her yıl üçte biri israf ediliyor. Türkiye’de de durumun farklı olmadığını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, ülke olarak her yıl 18.8 milyon ton gıdayı çöpe attığımızı açıkladı. Işıkgece, Hürriyet’e şunları söyledi:

625 BİN ÇÖP KAMYONU

Bakanlık olarak atık konusunu çok önemsiyoruz. Ancak ne yazık ki ülke olarak 18.8 milyon ton gıdayı çöpe atıyoruz. Özellikle meyve-sebzenin neredeyse yarısı atılıyor. İlkokul çağındaki çocuklara MEB ile birlikte eğitimler veriyoruz. Bu ürünleri atmamak gerektiğini anlatıyoruz. 18.8 milyon ton gıda, 625 bin adet çöp kamyonuna tekabül ediyor. “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” diye bir kampanyamız var. Bu ciddi bir bilinçlendirme kampanyası. Tarlada üretiminden tutun, oradaki kayıplarla başlayıp, soframızdan çöpe gidene kadar her şeyi ortaya koyuyoruz. FAO ile birlikte projemizi diğer ülkelere açtık. Çünkü gıdayı atmamamız gerekiyor.

Bu kadar çok gıdanın çöpe gitmesinin en önemli nedeni etiket okur yazarlığından tutun da saklama derecelerini bilmememizden kaynaklanıyor. Örneğin, muz 12-13 derecede saklanır, maydanoz gibi bir ürün 4-6 derecede tutulması gerekir. Yumurta dolap içinde mi dışarıda mı saklanır bilmiyoruz. Sosyal medya üzerinden vatandaşa bu bilgileri aktarıyoruz.

ELMA KABUĞUNU BİLE ATMAYIN

Özel sektör ile bir anlaşma yaptık. Catering firmaları var. İlgili bütün tüketicileri işin içine alacak şekilde çalışma yapıyoruz. Atılmaması gereken ürünler nasıl yemeğe dönüşür? Bayat ekmek nasıl yenilebilir hale getirilebilir? Elma kabuğundan ne yapabiliriz? Hepsini inceliyoruz. Çünkü dünyamızdan gelecek kuşaklara bırakmamız gereken ürünler bunlar. Sınırlı kaynakların israf olmaması gerekiyor.

SON TARİHE DİKKAT

Marketlerde yani büyük satış yapan yerlerde, son kullanma tarihleri dolmak üzere olan ürünlerin hemen alınarak sağlıklı biçimde aşevlerinde tüketilmesi ya da ihtiyaç sahiplerine verilmesi ile ilgili çalışma yapan firmalar var. Onlarla da irtibat halindeyiz. Hayvan barınakları da alternatiflerden birisi. Gıda israfının önlenmesi konusunda gerekenlerin yapılması şart.”

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