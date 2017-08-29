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Ekonomi
Haber Giriş: 29.08.2017 - 10:07,Son Güncelleme:

17 milyar dolarlık satışta sona gelindi

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17 milyar dolarlık satışta sona gelindi
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Toshiba'nın çip biriminin satışında bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlanmak üzere.

Toshiba'nın çip biriminin satışında önemli gelişmeler yaşanıyor. Çip biriminin satışı için telaffuz edilen tutar ise 17.4 milyar dolar.

Öte yandan Toshiba, televizyon birimini de geçtiğimiz aylarda satışa çıkarmış ve aralarında Vestel'in de olduğu bazı firmalar tekliflerini sunmuştu. Ancak TV biriminin kime satılacağı ile ilgili halen bir bilgi bulunmuyor.

Haber7'nin haberine göre Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket buradan sağlayacağı gelirle milyarlarca dolarlık zararını kapatmaya çalışacak.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Satış haberi Perşembe günü Toshiba'nın Yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanabilir.

Western Digital'in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan, ABD'li özel sermaye fonu KKR & Co ve Japon Kalkınma Bankası da bulunuyor.

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