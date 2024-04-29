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120 Euro’luk ‘milliyet farkı’na inceleme

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#Limak Lara Hotel#Antalya#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
120 Euro’luk ‘milliyet farkı’na inceleme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

Antalya Limak Lara Hotel, İngiltere’deki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinden yanlış beyan iddiası ile 120 Euro farkı ücreti aldı.

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Söz konusu fark fatura bilgilerine otel görevlilerince “milliyet farkı ücreti” olarak yansıtıldı. Olay ve fatura sosyal medyaya yansıyınca konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasına göre otelden resmi savunması istenirken denetim için kontrolör görevlendirildi. Konuyla ilgili Limak International Hotel ve Resorts şirketinden de açıklama yapıldı. Açıklamada “milliyet farkı ifadesi” nedeniyle kamuoyundan özür dilenirken şu ifadelere yer verildi:

“Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz. Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir.  Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz.”

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#Limak Lara Hotel#Antalya#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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