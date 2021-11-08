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115 ülkeye 14,4 milyon dolarlık çay ihraç edildi

#Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği#İhracat#Çay İhracatı
115 ülkeye 14,4 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Türkiye, 2021 yılının ocak-ekim döneminde 115 ülkeye gerçekleştirilen çay ihracatından 14 milyon 435 bin 902 dolarlık gelir elde etti.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı ve Çay Sektörü İhtisas Komitesi Başkanı Şaban Turgut, yazılı açıklamasında, bu yılın 10 aylık döneminde 3 bin 883 ton çay ihraç edildiğini belirtti. Çay ihracatından 14 milyon 435 bin 902 dolar gelir elde edildiğini ifade eden Turgut, önceki yıllarda da olduğu gibi ihracatta Avrupa ülkelerinin birinci sırada yer aldığını bildirdi.

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Turgut, ABD, Rusya Federasyonu, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya gibi önemli tüketici kitlesinin bulunduğu pazarlara da ihraç edilen Türk çayının ülke çeşitliliğinin her geçen ay artmasının, ihracatın gelecek dönemde daha yüksek rakamlara ulaşacağını gösterdiğini aktardı.

Turgut, "Ülkemizin ve bölgemizin önemli ihraç ürünleri arasında yer alan siyah ve yeşil çay ihracatımız her geçen yıl artarak 115 ülkeye ihraç edilme başarısını göstermektedir. Son yıllarda Türk çayının bilinirliliğinin artması ve yurt dışı tüketicilerden büyük beğeni alması ile ihracatı da bu paralelde gelişti ve dünyanın dört bir yanına ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

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ÇAYKUR'un yurt dışındaki fuarlara katılarak Türk çayının tanıtılmasında çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Turgut, şunları kaydetti:
"Ülkemize gelen turistlerin tükettikleri Türk çayını beğenmeleri ihracatımıza çok önemli katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde Türk çayından inovatif ürünlerin üretilmesi ve her ülkenin tüketim alışkanlıklarına uygun ürün geliştirilmesi ile Türk çayı ihracatı çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktır. Bu konuda da DKİB olarak yapılacak tüm çalışmalara destek olacağız."

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#Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği#İhracat#Çay İhracatı

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