11. MIXX Awards Türkiye jürisi belli oldu

MIXX Awards dijital reklamcılık yarışması, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından birçok ülkede düzenleniyor.

Son başvuru tarihi 31 Ocak olan yarışmanın ön eleme tarihleri 15-19 Şubat; ana değerlendirme tarihleri ise 26-27 Şubat’ta gerçekleşecek. Jüri başkanlığını Havas İstanbul CEO’su Cüneyt Devrim’in yürüteceği 11. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluşuyor.

Aslıhan Albayrak / Turkuvaz

Atakan Demirci / OMD

Atakan Kural / Forward Media

Ayşe Ketenci / Vodafone

Banu Barbarosoğlu / sahibinden.com

Bilgen Aldan / Mynet

Cihan Kavaklıpınar / Karbonat

Emre Albayrak / Akbank

Erhan Acar / Hürriyet

Dr. Gül Şener / Bahçeşehir Üniversitesi

Kına Demirel / Migros

Mehmet Tüfekçi / Arçelik

Özlem Ergazi / Group M

Özlem Öğüt / Publicis

Serkan Tavşanoğlu / Facebook

Tarık Bayar / Reckitt Benckiser

Yeşim Öztekin / Google

Zeynep Dipçin Akdoğan / Eti

Zeynep Taptık Bilgen / Netcom Medya

Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 21 kategoride başvuru yapılacak. Başvurular ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Kategoriler arasında bu yıla özel açılan “Covid-19 Özel Çalışmalar” kategorisi de yer alıyor. Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği de bu sene kategori olarak belirlenerek, başvurulara açıldı. 11. MIXX Awards Türkiye’nin Lider Destekçisi sahibinden.com; Başarı Destekçisi Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında, AdColony, AdMatic/AdTarget, Genart Medya, Google, Sparkle Medya ve Tooplay yer alıyor. Mynet’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinin, Reckitt Benckiser’in ise Covid-19 Özel Çalışmalar Kategorisinin destekçileri olduğu MIXX’e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar.

Birinci yıl teması “Sen Neredeysen Orası Dijital” olan MIXX Awards’un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, ödül gecesi organizasyonunun prodüksiyon ve yayın bölümü Onedio tarafından yürütülecek.

Bu senenin şartlarına uygun bir şekilde online olarak yapılacak sanal ödül gecesinde katılımcıların deneyimleyebileceği teknolojik uygulamalar hazırlanıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan yarışmanın kuralları, kategoriler ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi için MIXX Awards Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.mixxawards-tr.org