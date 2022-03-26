11 milyar dolarlık mücevher ihracatı

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Altın ve benzeri mücevherlerin sınıflandırılmasını ve ayarını belirleyecek ‘Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi’ ile bu alanda markalaşmayı sağlayacak ‘Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi’, Bakan Varank’ın katıldığı törenle Kahramanmaraş’ta açıldı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde kurulan tesislerin açılışını Bakan Varank ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yaptı. Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde düzenlenen açılış programında konuşan Varank, “Bu proje ile yetersiz imkanlarla üretim yapmaya çalışan firmalarımızın üretim koşullarını iyileştirerek rekabet güçlerini arttırmış olduk” dedi.

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10 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Varank, şu anda yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesinin, tam kapasiteyle çalıştığında 10 bin vatandaşın bir çatı altında çalışma imkanı bulabileceğini dile getirdi. Dünya mücevher piyasasında 10 senedir düzenli olarak pazar payını yükselten iki ülkeden biri olduklarını vurgulayan Varank, “Bir tanesi Çin, diğeri ise Türkiye.

Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük 5 pazarından bir tanesi. Ülkemizin kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12’nci sırada olduğunu biliyoruz, ancak bu potansiyele rağmen bu ülkede 2000’li yıllara kadar neredeyse kayıtlara geçmiş doğrudan altın üretimi hiç yok. Geçtiğimiz yıl ise pandemiye rağmen ülkemizde tam 39 ton altın ürettik, yani artık madenlerimizi kullanmaya başladık. Mücevher ihracatımız 6.8 milyar doları aştı. Dahilde işleme rejiminin ve serbest bölgelerimizi de dahil ederse aslında mücevher ihracatımız şu anda 11 milyar doları yakalamış durumda” ifadelerini kullandı.