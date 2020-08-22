‘100’üncü yılda vatandaşımızı kendi gazımızla buluşturacağız’

İŞLERİMİZ BİTMEDİ

İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduklarını söyleyen Dönmez, “Burası 9. sondajımız. Fatih gemimizi Haydarpaşa’dan 29 Mayıs’ta Karadeniz’e uğurladık. 20 Temmuz’da matkap ilk defa dönmeye başladı. Şu an deniz seviyesinden 3 bin 500 metre aşağıdayız, buradaki denizin derinliği 2 bin 100 metre. Yaklaşık 1400 metre de karada ilerledik. İki önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sondaja 1 hafta-10 gün ara verdik, sürekli olarak testleri yapıldı. İşlerimiz henüz bitmedi. Bin metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda benzer yapıda 2 katmanın daha olduğunu oralarda da kaynağa ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.

KALİTESİ SON DERECE İYİ

En kısa sürede yeni tespit kuyuları açılacağını belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Test ve analizlerde gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor. Maliyet açısından son derece olumlu yansıyacak.” Bakan Dönmez çalışmalara katılan Türkiye Petrolleri çalışanı iki AB vatandaşının baskıya uğradığını da anlattı: “İki AB vatandaşı çalışanımızın ailelerine baskı yaptılar.”

EKONOMİK DEĞERi 65 MİLYAR DOLAR

Bakan Fatih Dönmez, rezervin ekonomik değerine ilişkin de şunları kaydetti: “Geleceğe dönük tahminde bulunmak zor. Küresel ölçekte gaz fiyatları petrole endeksli gerçekleşiyor. Geriye dönük 3-5 yıllık perspektifle bakarsak bu miktardaki gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. Bu keşif, hiçbir yerden kaynak almamış olsak ülkemizin yaklaşık 7-8 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek ancak tabii keşifler devam edecek, belki bu rakam daha da artacak. Bu tip sahalarda ilk üretim görece düşük olabilir ancak bu aşamaların hepsi planlanarak sektör ve kamuoyuyla paylaşılacak.” İlk gazın kıyıya ulaştırılması için 2023 yılının hedeflendiğini de söyleyen Dönmez, sahadan gerçekleştirilecek üretim için planlama yapılacağını dile getirdi.