100 milyon TL’lik ‘sivil teknoloji’ fonu

Girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım attıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imzalanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir adım attıklarını belirtti.

KAZAN-KAZAN MANTIĞI

Varank, şöyle konuştu: “Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun, fona yatırım yapmak isteyen herkese kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt katkı limitinin altına düşmemek kaydıyla, herkes yatırımcı olarak bu fona dahil olabilir. Girişimcilik ekosistemine özel sektör katkısını işte bu şekilde artırmak mümkün. Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayri menkul şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilirler. Burada aslında tüm taraflar için ‘kazan-kazan’ mantığı işliyor. Potansiyel gördüğünüz şirketin hissesini, erken aşamalarda alıp, hem onun gelişmesine hem de ilerde kaydedeceği başarılara ortak oluyorsunuz.”

OYUN, FİNANS, MOBİLİTE

Günün sonunda hem yatırım yapılan şirket, hem yatırımcı, hem de ülke ekonomisinin kazançlı çıkacağının altını çizen Bakan Varank, “Kurduğumuz bu fon, bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Daha özet ifade etmek gerekirse, bu fon sivil teknolojilere odaklanacak. Teknoparklar, Ar-Ge ve kuluçka merkezlerinde belirlediği firmalara davette bulunacak” dedi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nde Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında bir yazılım okulu açacaklarının bilgisini de paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

TEKNOFEST’TEN ROKETSAN’A

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfınca (T3 Vakfı) gerçekleştirilen TEKNOFEST roket yarışlarına sponsor olan Roketsan’ın Genel Müdürü Murat İkinci, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Roketsan ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle Aksaray’da düzenlenen roket yarışlarında başarılı olan öğrencilere hem staj hem de iş imkanı sağladıklarını söyledi. Roket yarışlarına katılan üniversite ve lise öğrencilerinin, Türkiye’nin gelecekteki uzay, füze ve roket programlarına katkı yapacağını belirten İkinci, öğrencilere sadece staj imkanı sağlamadıklarını, başarılı ve gelecek vadeden öğrencileri Roketsan’da istihdam ettiklerini anlattı. İkinci, “Hem TÜBİTAK SAGE hem de Roketsan çeşitli staj programları kapsamında arkadaşlarımızı kabul ediyor. Bu aşamadan sonraki asıl önemli olan kendi motivasyonlarını, isteklerini, hayallerini kaybetmemeleri ve bu konuda yollarına devam etmeleri gerekiyor” dedi.