100 bin liraya bir ayda 4 bin 500 TL

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Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde sürpriz bir artışa gitmesinin ardından bankaların TL mevduata verdikleri faiz oranları ile kredi faiz oranları da yükseldi.

TCMB’nin perşembe günü yayımladığı güncel verilere göre, 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 53.63’ten yüzde 55.66’ya yükseldi. Ancak bunlar ortalama oranlar. Merkez’in son faiz artışından sonra bazı özel bankaların TL mevduata verdiği faiz oranı yüzde 55’e çıkarken; yine, bazı özel bankaların yeni müşterilerine sunduğu mevduat faizi oranlarının ise yüzde 57’ye kadar yükseldiği görüldü.

Buna göre, 100 bin TL’si olan bir vatandaş bu parasını bir kamu bankasında değerlendirmek istediğinde, hangi kamu bankası olduğuna göre değişmekle birlikte, günlük 91 liraya kadar net kazanç sağlayabiliyor. 32 gün vadede ise net kazanç 3 bin 800 ila 3 bin 986 TL aralığında değişiyor. Özel bankaların 100 bin liralık mevduata 32 gün vadede sağladıkları net kazanç, bankadan bankaya göre değişmekle birlikte 4 bin 500 TL’yi aşarken; 92 gün vadede sağladıkları net kazancın ise 13 bin lirayı aştığı görüldü.

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‘HİSSEYLE YARIŞIR HALE GELDİ’

Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, 1-3 aylık vadede mevduat faizinin özellikle dövize kıyasla çok daha cazip olduğunu; aynı zamanda hisse senediyle de yarışır hale geldiğini söyledi. Ancak Aydın, 3 aydan sonra diğer varlıkların ortalamada mevduat faizinin üzerinde bir yıllık getiri sunmasının beklendiğini aktardı. Piyasanın yılın son çeyreğinde faiz indirimi beklediğini; dolayısıyla faiz oranlarının daha fazla artmayacağının beklendiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti: “Hisse senedi mi mevduat mı derseniz, bir ay için mevduat öne çıkabilir. Ancak mevduat 3 ay sonra hisse senedini yenemeyecektir.”

‘YÜZDE 60’IN ÜZERİNE ÇIKABİLİR’

Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler ise, “Dün faiz koridorları arasındaki marj 150’den 300 baz puana çekildi. Bu, Merkez’in likidite sıkılaştırarak gecelik faizlerin yukarı gitmesini sağlayabileceği anlamına geliyor. Bu da mevduat faizlerini yukarı yönlü baskılamaya devam edecektir. Mevduat faizleri önümüzdeki dönemde yüzde 60 veya üzerine oturabilir” dedi.

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‘MEVDUAT SAVAŞI BAŞLAYABİLİR’

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci de, “Bankalar bilanço tarafında mevduat yarışına gireceği için mevduat faizlerindeki mevcut oran daha da artabilir. Mevduat savaşı tekrar başlayabilir” ifadelerine yer verdi.

FAİZ ARTIŞI DOLAR KURUNU AŞAĞI ÇEKTİ

Merkez Bankası’nın (TCMB) yerel seçim öncesi gerçekleştirdiği sürpriz faiz artışı dolar kurunu tarihi zirveden aşağı çekti. TCMB’nin kararının ardından dolar/TL dün bir ara 32 seviyesinin altına kadar indi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde ise dalgalı seyir devam ediyor. Dün güne yüzde 0.24 yükselişle 9 bin 162,41 puandan başlayan endeks, kapanışı ise yüzde 0.32 düşüşle 9 bin 111 puandan tamamladı.

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KREDİ FAİZLERİNDE REKOR ARTIŞ

Kredi faizleri son bir haftada sert artış yaşadı.

Bazı kamu bankalarında geçen hafta yüzde 4.24 olan ihtiyaç kredisi aylık faizi 4.4’e yükselirken, bazı özel bankalarda bu oran yüzde 5’i aşmıştı. TCMB’nin önceki günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50’ye yükseltmesi sonrası bu oranlar daha da arttı.

TCMB verilerine göre, geçen hafta ortalama ihtiyaç kredisi faizleri bir önceki haftaya göre 1264 baz puanlık tarihi artışla yüzde 76’ya yükseldi. Böylece ihtiyaç kredisi faizlerinde 22 yılın zirvesi görüldü.

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Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Mart 2023’te ortalama ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 25’e kadar gerilemişti. Böylece sadece bir yılda ihtiyaç kredisi faizleri üçe katlanmış oldu.