100 bin konutluk büyük dönüşüm

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Ülke genelinde 6.7 milyon riskli konutun güvenli hale gelmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde çalışmalar hızla sürüyor. Dönüşüme en çok ihtiyaç duyan ve odaklanılan illerden biri de İstanbul. 1.5 milyon riskli konut bulunan İstanbul’da, 300 bin konutun da acil dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, inşasına başlanan ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. İstanbul’da şu an onlarca şantiyeleri olduğunu ifade eden Köse, “2023 yılına kadar 102 bin 289 bağımsız birimde dönüşümün tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu projeler Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Pendik, Ataşehir, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Beyoğlu, Güngören, Zeytinburnu ve Eyüp ilçelerinde olacak” dedi.

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AMAÇ KÂR DEĞİL

Yeni projelerde yatay mimari ve mahalle kültürünün ön planda olduğunu belirten Köse, “Her bir proje alanını kendi içinde değerlendiriyor, ağırlıklı olarak da yıkılan riskli konut kadar üretim yapıyoruz. Kimi projelerde hak sahiplerine yapılan dağıtımdan sonra kalan birimleri satarak yine o projede vatandaş için gelir sağlıyoruz. Burada en önemli nokta bu projelerde asla kâr amacı yok. Kaldı ki üstüne bir de önemli ölçüde indirim yapılıyor. Vatandaşın faydası adına ortaya çıkan inşaat maliyetlerinin bir kısmı bakanlıkça karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

DESTEK VERİLİYOR

Dönüşüm sürecinin hızlanması adına hak sahiplerine önemli destekler verildiğini belirten Sezayi Köse bu destekleri şöyle anlattı:

“Evi dönüşüme giren vatandaşa riskli yapıdaysa18 ay, riskli alandaysa 48 ay kira yardımı veriliyor.

Kredi kullanmak isteyenlerde ise dönüşüm kredisine 0.40 (400 baz) puana kadar destek sağlanıyor. Kentsel dönüşümün hızlanması için faiz destekli kredilerde limitler yapılan düzenlemeyle yüzde 60 arttırıldı. Evini güçlendireceklere verilen kredide üst sınır 50 bin liradan 80 bin liraya, dönüştüreceklere verilen kredide ise 125 bin liradan 200 bin liraya çıktı.

Ayrıca yine yeni bir düzenlemeye KDV indirimine gidildi. Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse bundan sonra yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.”

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90 MİLYAR TL YATIRIM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca bugüne kadar tamamlanan dönüşüm konutu ve sosyal konut sayısı 2.5 milyonu buldu. 81 il, 922 ilçede 300 bin konutun dönüşümü de gerçekleşti-riliyor. Bu projelerin yatırım değeri 90 milyar lira. Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun ve Rize’de deprem ve selden etkilenen alanlarda projeler yapılırken, kırsalda köy evleri ve ahır gibi yapılara ağırlık veriliyor.