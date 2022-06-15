10 ülke ile kiralık arazi görüşmesi

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Son dönemlerde tarımsal üretim konusu tüm dünyanın gündeminde. Türkiye’de verimin ve üretimin arttırılması için çalışmalar yapılırken, yurtdışında üretim için araştırmalar yapılıyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de, bazı tarımsal ürünlerin yetersizliği ve ciddi fiyat artışlarını dile getiren milletvekillerine yeni projeleri anlattığı belirtildi. Bakan Kirişci’nin milletvekillerine, “Türkiye’nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurtdışında kiralama yapmak gerekiyor. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız. Latin Amerika ülkeleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Üreticimiz kırsaldan kente göçünce, köydeki tarla kimse tarafından işlenmez oldu. Bu mili bir servet. Bu topraklar ne olacak? Biz diyeceğiz ki ‘bunun tapusu sende ama eğer bunu bir yıldan fazla kullanmazsan ben sana rayiç kira fiyatı üzerinden kira parasını ödeyeceğim, bu işlerle uğraşan kişiye ver, üretim yapsın’ diyeceğiz” dediği ifade edildi.

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Verilen bilgiye göre, proje TİGEM öncülüğünde yürütülecek. Sudan’da kiralanan 850 bin hektar arazide beklenilen sonuç alınmamıştı. Sudan’daki projenin yeniden ele alınacağı, iklimsel nedenlerle Türkiye’de üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünlere öncelik verileceği belirtildi. Ayrıca, Sudan’ın yanı sıra, başka ülkelerde de arazi kiralanması için görüşmeler başlatıldı. Bakanlık, Ukrayna, Latin Amerika ve Afrika’dan 10 ayrı ülkeden arazi kiralaması için görüşmeler yapıyor. Türkiye’de üretim açığı olan ayçiçeği, mısır, pamuk, susam, şeker kamışı ve yonca gibi ürünlere öncelik verilecek. Ananas, mango, avokado ve kanola gibi tropikal meyve ve sebzelerin ise hem ihracat, hem de iç pazar amaçlı kullanılması planlanıyor.

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ÖZEL SEKTÖR ÜRETECEK

TİGEM’in yürüteceği projede kiralanan araziler Türk girişimcilerin yatırımına açılacak. Kiralanan arazilerde özel sektörün üretim yapması planlanıyor. Özel sektöre destekler verilecek. Türkiye’deki yüksek yem fiyatlarının önüne geçmek için bu arazilerde öncelikli olarak yem bitkisi üretileceği belirtildi. Bu arada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yaptığı ziyaretin en önemli başlıklarından biri arazi kiralaması olmuştu. Venezuela Tarım Bakanı’nın Türkiye’ye kiralamak için 400 bin hektarlık tarım alanı teklif ettiği, “100 kilo buğday üretin, 70’ini kendiniz alın, 30 kilosunu bize bırakın yeter” dediği aktarılmıştı. Önerilen bu alanın Türkiye’nin tarımsal arazilerin yüzde 20’si

olduğu dile getirilmişti.