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İşte 3600 ek göstergede merak edilenler.

EMEKLİ OLMAK İÇİN 15 OCAK’I BEKLEYİN

Soru: Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışıyorum. Bu yılın ağustos başında emekliliğim geliyor. Ek göstergem 3000. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkacak, 2023’ün başında uygulamaya gireceği açıklandı. Ağustos ayında emekliliğimi verirsem ek gösterge düzenlemesinden yararlanabilir miyim? Maaşım ve ikramiyem 3600 üzerinden mi olur, yoksa ocak ayını mı beklemeliyim? Murtaza K.





Cevap: 3600 ek gösterge düzenlemesi temmuz ayında yasalaşacak ancak uygulama 15 Ocak 2023’de başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak. Emekliliğinizi şimdi isterseniz ikramiye ve maaşınızın ek gösterge olmadan hesaplanacak. Emekliliğiniz için 15 Ocak tarihini beklemeyi öneririm.

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YETİM AYLIĞI DA ARTACAK

Soru: Babam 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmuştu. Ben ondan yetim maaşı alıyorum. Ek gösterge artışından ben de yararlanabilecek miyim? Canan K.

Cevap: 3600 ek gösterge asıl memur emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini olumlu etkileyeceğinden sigortalının vefatı nedeniyle ödenen dul ve yetim aylıkları da artacak.

ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖSTERGESİ 3000 OLACAK

Soru: Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergesinin 3600’e çıkarılırken şube müdürlerinin ek göstergesinin 3000 olacağı açıklandı. Şube müdürlüğüne bağlı olarak çalışan personellerin ek göstergesi 3600’e çıkarılırken bu unvanların amiri konumunda çalışan şube müdürlerinin ek göstergesinin 3000’e çıkarılması adalet ilkesine aykırı değil mi?

Cevap: Yapılan açıklamaya göre il müdür yardımcısı, şube müdürü gibi yöneticilerin ek göstergeleri 2200’den 3000’e çıkarılacak. Ancak 3600 ek göstergenin detayları önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek kanun tasarısında netleşecek. Bu sürede bazı değişiklikler yapılabilir. Kanun tasarısını beklemekte fayda var.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ETKİLEYECEK

Soru: Adı ve konumu memur olsa da 5510 memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanamayacağı söyleniyor. Bizler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek miyiz? Meltem O.

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Cevap: 3600 ek göstergenin detayları tam netleşmedi, kanun tasarısının hazırlanmasını beklemek gerekiyor. Ancak 5510 sayılı kanuna tabi çalışan memurlarda 2008 öncesi ve 2008 sonrası memurlar arasında fark var. 5510 sayılı kanuna tabi memurlar için 3600 ek gösterge artışı emekli aylığını etkilemeyecek, emekli ikramiyesini etkileyecek.

Ek gösterge özel sektörü kapsamıyor

Soru: 25 yıllık özel sektör çalışanıyım. Bu sene sonu itibarı ile emekli olacağım. Ek gösterge çalışması ile ilgili özel sektör için bir duyum aldınız mı? Alper G.

Cevap: 3600 ek gösterge çalışması sadece memur ve memur emeklilerini ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını ya da SSK’lıları kapsamıyor.

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EMEKLİ ÖĞRETMENİN GÖSTERGESİ ARTACAK

Soru: Emekli öğretmenin 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için 1/4 olmak yeterli mi? Gülsen U.

Cevap: Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek. Bu kapsamda siz de düzenlemeden yararlanacaksınız.

GÖSTERGEDEN SEKRETER DE YARARLANACAK

Soru: Kamu görevlisiyim, üniversitede enstitü sekreteri olarak görev yapmaktayım. Açılımı idareci. Ek göstergem 2200. Emekliliğimde 3600’den yararlanabilecek miyim? Açıklanan mesleklerde enstitü sekreteri ismi geçmemektedir. Şube müdürüyle eş değerdedir. Nuray E.

Cevap: 3600 ek göstergenin kapsamı genişledi ve tüm memurları kapsadı. Bu kapsamda düzenleme ile üniversite genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü, şube müdürü gibi unvanların da ek göstergeleri yükselecek.