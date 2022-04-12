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10 milyon kullanıcıya ‘cep’ten enerji verecek

#Enerji#Şarj İstasyonu#Elektrikli Araç
10 milyon kullanıcıya ‘cep’ten enerji verecek

Günlük yaşam alanlarında, ihtiyaç duyulan kilit noktalarda kullanıcıların enerji talebine yanıt vermeyi amaçlayan Beefull, dünyada bir ilke imza atarak üç hizmeti tek bir mobil uygulamada buluşturdu.

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Günlük hayatta sık sık ziyaret edilen, restoran, kafe, spor salonu, kuaför gibi noktalarla yapılan anlaşmalar sonucunda, telefon, kulaklık, kamera, hoparlör gibi küçük akıllı cihazların hareket halinde şart edilmesine olanak veren ‘paylaşımlı şarj istasyonları’ ile kullanıcılara hizmet veren Beefull, laptop, scooter gibi enerji ihtiyacı yüksek cihazların elektrik enerjisine kolaylıkla ulaşımını sağlamak için kamp ve pazar yerlerinde ‘paylaşımlı priz’lerini devreye almaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, kısa süre içerisinde metro, AVM, havalimanı, kamu binaları gibi noktalarda ‘elektrikli araç şarj istasyonları’ kurulacağı da açıklandı.

BİN NOKTADA KURULACAK

Beefull Kurucu Ortağı ve CEO’su Alper Terciyanlı “Yakın zamanda paylaşımlı prizlerimiz ve elektrikli araç şarj istasyonlarımızı da tüketicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hedefimiz bu sene sonunda, bin noktada elektrikli araç şarj istasyonu, 3 bin noktada paylaşımlı powerbank istasyonu ve bin noktada da paylaşımlı prizlerimiz ile tüketiciye ihtiyaç duyduğu her an hizmet sunmak. 5 sene içerisinde Beefull’un, Türkiye’de 10 milyon kişinin cebinde olan, arabasına, telefonuna, kulaklığına, bisiklet ve scooter’ına enerji sağlayan bir uygulama olmasını planlıyoruz. Bu yola çıkarken bizi en çok motive eden Beefull’ün geliştirdiği ürün ve hizmetlerin kısa zamanda küresel pazarlara açılması ve ülkemizin enerji alanındaki ilk unicorn teknoloji şirketi olması fikri oldu. Hedefimiz Beefull’un 2023 sonunda Türkiye’nin en büyük paylaşımlı enerji ağı olması” diye konuştu.

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#Enerji#Şarj İstasyonu#Elektrikli Araç

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