10 gündür yangınlarla mücadele eden bölgelerdeki turizmciler çağrıda bulundu: 'Tatile bekliyoruz’

Tüm Türkiye 1 haftayı aşkın süredir kıyılarda yaşanan yangın felaketlerine kilitlenmiş durumda. Yer yangınlar hala devam ediyor ancak yangınların büyük kısmının kontrol aldığı ifade ediliyor. Yaşanan felaketle birlikte iş dünyasından kamu kurumlarına, esnaftan vatandaşa kadar herkes yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele etti. Her kesimden insanlar yanan ormanların yeninden yeşermesi için fidan bağışında bulunurken, bölgedeki esnaf ve turizmciler de tatilcilerin yeniden bölgelerini tercih etmesi için çağrıda bulundu.

ZOR DURUMDAYIZ

Yaklaşık 1.5 yıldır koronavirüs nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan turizm sektörü, düşen vaka sayıları ve havaların ısınmasıyla birlikte toparlanma sürecine girmişti. Ancak yaşanan yangın felaketi turizm sektörünü derinden yaraladı. Ege Bölgesi’ni domine eden pazarın İngiltere olduğunu belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle İngilizler gelmediler. Eylüle kadar da gelemeyeceklerini beyan etiler. İngilizlerden sonra en büyük pazarımız ise iç pazar oldu. Ancak yangın sonrasında rezervasyonlar durdu. Eski yapılan rezervasyonlarda da iptaller yaşanmaya başladı. Yangınların ardından Bodrum, Fethiye ve Marmaris çok zor durumda kaldı. Tek tesellimiz şu anda yangının kontrol altına alınmış olması” dedi.

Seyahat etmek isteyen vatandaşlardan beklentileri olduğuna dikkat çeken Bülbüloğlu, “Otellerimizde hiç sıkıntı yok. Vatandaşlarımızı bizlere destek olmak istiyorsa lütfen tatile gelsinler. Daha özenle, çalışma azmiyle onları bekliyoruz. Yangın sonrasına verilecek desteklerden biri de bu. Yangın sonrası buraya gelen gönüllüler yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele etti. Bundan sonrası için de tatile gelenler bölgeye ve bölge halkına destek olacak. Evet ormanlarımızı kaybettik ama gelecek turistlerle birlikte yeniden ormanlarımızı yemyeşil yapmak için canla başla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YARALARIMIZI SARMAK İÇİN TURİSTE İHTİYACIMIZ VAR

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Tunç Batum, şunları söyledi: “Yangın felaketiyle birlikte insanlar korktu ama anormal bir rezervasyon iptali olmadı. Ancak biz böyle bir dönemde pazarlama faaliyetlerine devam edemedik. Rezervasyonlar bir parça sekteye uğradı. Ege bölgesi olarak yabancı turist sayısı düşük olduğu için zor durumdaydık. En büyük pazarımız olan İngiltere’den hala turist akışı başlamadı. Avrupalı turist de beklediğimiz hızda değil. Bizim için pembe bir tablo yok. Herkes bu yangın sürecinde çok başarılıydı. Turizmciler de ellerinde geleni yaptı. Yaralarımızı sarmak için turiste ihtiyacımız var. Sadece yerli değil yabancı turiste de gelmeli.”

HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ

Tekne ve yat kiralama sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda yelken eğitmenliği yapan Tolga Gökova, “Yangınların ardından bu dönemde tekne ve yat kiralayanlar tarihlerini erteledi. Az da olsa iptaller yaşandı. Normal şartlar alında ağustos ayında bölgede boş tekne bulmak neredeyse imkansızdı. Ancak şu anda boş tekneler bulunuyor. Sayılarımız ağustos ortalamasının altında seyrediyor” dedi. Kumlubük ve Turunç’un tahliyesinde görev aldığını belirten Gökova, “Çok zor günler geçirdik. Ormanlarımızı kaybettik. İlk olarak ormanlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ancak bunu yapabilmemiz için bölgemizi yıllardır tercih eden turistlere ihtiyacımız var. Hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız” diye konuştu.

ALMANYA’DAN İPTAL YOK

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri olan Antalya ve Muğla bölgelerindeki orman yangınlarının turizmi de etkilemesinden endişe ediliyor. Almanya’nın önde gelen turizm şirketleri de, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle rezervasyonların iptal edilmediğini açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın ikinci büyük turizm şirketi DER, yangınlar nedeniyle Bodrum bölgesinde ağustos ayı başında tatil yapmayı planlayanlar için ücretsiz olarak rezervasyon değişikliği veya iptal imkanı sunduklarını belirtti. Ancak, şirket müşterilerinden bugüne kadar bu yönde bir talep gelmediğini bildirdi.

‘YÜZDE 50 KAYIP VAR’

Marmaris'te otel işletmecisi, turizmci Kemal Sezik, “Yangına kadar otel doluydu, en az yüzde 50 kayıp var. Telefonlar çalmaz oldu. İnsanlar tatil rotasını değiştirdi. Esnaf ekonomik sıkıntıya düştü. Yağan külden dolayı havuzun rengi değişti. Boşaltmak zorunda kaldık. İptallerde aldığımız kaparoları geri ödedik. Ancak yeniden tatilcileri bölgemize bekliyoruz” diye konuştu.

BAŞKANDAN ‘TATİLE GELİN’ ÇAĞRISI: ‘YAPILACAK EN GÜZEL YARDIM YENİDEN İNSANLARIN GELMESİ’

Pandemi ve sonrasında gelen yangın felaketlerinin Marmaris’i bir hayli etkilediğine dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Zor dönemlerden geçtik ancak zorlukları aşmaya başladık. Marmaris’in artık güvenli bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Yangın felaketinin ardından tüm Türkiye bir oldu yangından etkilenen yerlere yardım yapmak istedi. Bunlar için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için şu anda yapılabilecek en büyük yardım insanlarımızın yeniden Marmaris’e gelmesidir. İnsanlar rahatlıkla bölgemize tatile gelebilir” dedi.

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