10 Avrupa ülkesinden nükleer mektubu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...Çok sayıda il alarmda: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Işık göründü Bakanlık düğmeye bastıIşık göründü! Bakanlık düğmeye bastı#Kentsel Dönüşüm
Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'Fenerbahçeliler buna itiraz ediyorsa Diagne...'#Fenerbahçe
Türk vekil ırkçıları çıldırttı Adının geçmesi bile yettiTürk vekil ırkçıları çıldırttı! Adının geçmesi bile yetti#Aydan Özoğuz
41 ilde düğmeye basıldı Çok sayıda gözaltı kararı41 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı kararı#FETÖ
Hadi Kemal Bey, sıra sendeHadi Kemal Bey, sıra sende#Kemal Kılıçdaroğlu
Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldıOsman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı#Dışişleri Bakanlığı
Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktardan anılar ‘Çevremiz casus dolu’Buhara kökenli dostumuz Özdemir Bayraktar'dan anılar! ‘Çevremiz casus dolu’#Özdemir Bayraktar
Suç imparatorluğu yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı'Suç imparatorluğu' yönetiyordu... Eğlencesi yarım kaldı!#Lions-Cartel
Uzay yolunda ‘Kara Kitap’tan alıntı var, bir de...Uzay yolunda! ‘Kara Kitap’tan alıntı var, bir de...#Orhan Pamuk
Marmara’ya özel koruma kalkanı Bakanlıktan kritik adımMarmara’ya özel koruma kalkanı! Bakanlık'tan kritik adım#Müsilaj
Basın dünyasının acı günü... Sami Koheni kaybettikBasın dünyasının acı günü... Sami Kohen'i kaybettik#Sami Kohen
Takı töreninde bu da oldu Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...Takı töreninde bu da oldu! Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...#Düğün
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
HABERLEREkonomi Haberleri

10 Avrupa ülkesinden nükleer mektubu

#Nükleer Enerji#Doğalgaz#AB
10 Avrupa ülkesinden nükleer mektubu

Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını, petrolün yüzde 97’sini ithalat yoluyla karşılayan Avrupa ülkeleri, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyor Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke, ortak mektupla nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istedi. AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB), enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemek ve iklim dostu dönüşümü sağlamak için nükleer enerjiyi ‘yeşil enerji’ olarak sınıflandırmaya ve bu alanda yatırımların önünü açmaya hazırlanıyor. Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıtaya dönüştürmeyi hedefleyen AB, son dönemde hızla artan enerji fiyatlarına karşı atılabilecek adımları değerlendiriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, çevreye duyarlı ve iklim dostu ekonomik dönüşümde önemli rol oynamasına rağmen rüzgar, güneş ve barajlardan sağlanan elektrik üretiminin kesintisiz devam etmemesi ve dönemsel olarak dalgalanma göstermesi daha istikrarlı ve tamamlayıcı unsurlara ihtiyacı öne çıkarıyor.

YÜZDE 150 ARTTI

Doğalgaz fiyatlarının bu ay rekor seviyelere yükselmesi ve buna bağlı olarak toptan elektrik fiyatlarının yılın 9 ayında yüzde 150’den fazla artması sonucunda maliyetin faturalara yansıtılması Avrupa kamuoyunu rahatsız etti. Enerji maliyet artışlarından AB’nin iklim politikaları da sorumlu tutulurken, AB durumun ithal fosil yakıtların fiyatlarından kaynaklandığını açıkladı. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa, artan enerji fiyatları karşısında uzun vadede yenilenebilir enerjiye yatırımı hızlandırmak gerektiğini öngörüyor. AB üyesi ülkeler elektrik üretiminde kullanacakları enerji kaynaklarını kendileri belirliyor. AB ülkeleri bu santrallerin düşük karbon saldığı görüşünde.

30 MİLYAR EURO

Haberin Devamı

Avrupa’nın enerji ihtiyacını yeterli ölçüde karşılamak için yenilenebilir kaynaklara ilave olarak nükleer santrallerin de çok önemli olduğu görüşündeki ülkeler, nükleer enerjinin AB’de yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını talep ediyor. Başta Fransa olmak üzere Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye ülkeler arasında iş birliğinin artması halinde yakın zamanda modern reaktörlerin inşa edilebileceği görüşünü savunuyor. Söz konusu 10 ülke, bu hafta ortak bir mektuba imza atarak AB’den taleplerini somutlaştırdı. AB Komisyonu’nun birkaç ay içinde yeşil yatırımları içeren son listesini açıklaması bekleniyor. Nükleer santrallere sahip çok sayıda AB ülkesi olduğu dikkate alındığında, bu kaynağın yeşil yatırım olarak kabul edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030 yılına kadar endüstri, teknoloji ve nükleer gibi alanlara 30 milyar Euro değerinde ilave yatırım planlandığını açıkladı. Almanya’da da geçen hafta 25 kanaat önderi ülkedeki nükleer reaktörlerin faaliyetini sürdürmesi gerektiğine ilişkin ortak mektup yayımlayarak nükleer enerjiden vazgeçilmesinin karbon emisyonlarını artıracağını ifade etti.

AVRUPA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Haberin Devamı

Koronavirüs salgını döneminde fiyatları makul seviyelerde seyreden doğalgaz, kömür ve petrolde, ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla talepteki artışın ardından fiyatlar hızla yükseldi. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını ve petrolün de yüzde 97’sini ithalat yoluyla karşılayan Avrupa ülkeleri, söz konusu fiyat artışlarına hazırlıksız yakalandı. Geçen kışın mevsim normallerinden daha soğuk geçmesi nedeniyle AB doğalgaz rezervinin düşmesi de durumu zorlaştırdı. Avrupa’ya boru hatlarından sağlanan gaz miktarının bekleneni karşılamaması ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde yüksek fiyatlarla birlikte teknik ve kapasite sınırları ihtiyacın bu alandan sağlanmasına engel oldu.

Haberin Devamı

13 AB ÜLKESİ NÜKLEERDEN ELEKTRİK ÜRETİYOR

AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu (ENSREG) verilerine göre, AB ülkelerinde toplam 106 çalıştırılabilir durumda nükleer reaktör yer alıyor. AB üyesi 27 ülkeden 13’ü elektrik üretiminde nükleer santralleri kullanıyor. Fransa, elektrik üretiminin yüzde 70’ini ülkedeki 56 nükleer reaktörden karşılıyor. Almanya’da 6 nükleer güç santrali faaliyet gösteriyor. Söz konusu santraller, ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 12’sini üretiyor. Almanya, nükleer santrallerin kullanımını aşamalı biçimde durdurmayı planlıyor. İspanya’da 5 nükleer tesiste 7 reaktör yer alıyor. Ülke elektriğinin yüzde 22’ye yakını bu tesislerde üretiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nükleer Enerji#Doğalgaz#AB

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!