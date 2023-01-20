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1 yılda 648 milyon lira kazandı

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#JP Morgan#Jamie Dimon#Gelir
1 yılda 648 milyon lira kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 08:34

JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, 2022 yılında 34,5 milyon dolar kazanç elde etti.

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ABD'li dev banka JP Morgan'ın CEO'su olan Jamie Dimon'ın kazancı açıklandı. Dimon, bankadan 2022 yılında 34,5 milyon dolar gelir elde etti. Dimon, JP Morgan'ın karının yüzde 25 düştüğü, hisselerinin 10 yılın en kötü performansını sergilediği dönemde gelirinden birşey kaybetmedi.

Banka Dimon'a 2022 yılı için 1,5 milyon dolar maaş ve 33 milyon dolar performans tabanlı teşvik edici tazminat ödedi.

648 MİLYON LİRAYA DENK GELİYOR

Dimon'ın kazandığı 34,5 milyon doları günümüz kurlarından Türk Lirası'na çevirdiğimizde 648 milyon lira tutarı karşımıza çıkıyor.

 

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#JP Morgan#Jamie Dimon#Gelir

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