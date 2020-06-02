1.8 milyar dolarlık oyun!

Anlaşma ile ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek. Bu satışla, Peak teknoloji dünyasında 1 milyar doları geçen bir start-up için kullanılan ‘unicorn’ tabirini alan ilk Türk şirketi oldu. Zynga, 2017’de de Peak’in sahip olduğu bazı oyunları 100 milyon dolara satın almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, satışla ilgili olarak, “Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da “İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun. Girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL’DAN DEVAM

Satışa ilişkin düzenlenen online toplantıda konuşan Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Türkiye’nin farklı üniversitelerinden yetişen gençlerden oluşan 100 kişilik bir ekip olarak bu seviyeye gelmek bizim için gurur verici oldu” dedi. 193 ülkede 100 milyonlarca kullanıcıya ulaştıklarını belirten İnönü, “Bu ekip, 29 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ekiplerinden biri. İmzalanan anlaşmadan sonra da çalışmalarına İstanbul’da devam edecek. Bundan sonra daha da kuvvetli olacağız. Bu satış bizim için sadece bir başlangıç oldu. Yeni hamleler yapmaya devam edeceğiz. Ve bu değerleri yine İstanbul’dan yaratmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.











EN DEĞERLİ OLDU

Satışa konu olan Toon Blast ve Toy Blast oyunlarının toplamda 400 milyon indirmeye ulaştığını belirten İnönü, “Türkiye’nin en çok vergi veren kurumlarından biriyiz. Türkiye’de kalmaya ve aynı şekilde ülkeye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olmak bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı. Şirket tarafından verilen bilgiye göre Peak, Türkiye’de kamu ve özel işletmeler dahil son 20 yıl içinde kurulan en değerli şirket oldu.

ÇOCUKLARIMIZA İNANSINLAR İSTİYORUM Peak Kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar” dedi. Zynga CEO’su Frank Gibeau ise, “Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” açıklamasında bulundu.

Toon Blast ve Toy Blast isimli oyunlar bugüne kadar toplamda 400 milyon kez indirildi.