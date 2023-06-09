×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

1.4 tonluk boğa Kral alıcısını bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Boğa#Kurban#Kesim
1.4 tonluk boğa Kral alıcısını bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 12:43

Düzce'de besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışıyor.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. "Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Gözden KaçmasınAltın yeniden rekor kırdıAltın yeniden rekor kırdıHaberi Görüntüle

"250 BİN TL'DEN SATIŞTA"

Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan ve boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Şu an Düzce’mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında. Bu performanstaki boğamızda yüzde 60’lık et performansı bekleriz. 850 kiloya yakın bir et çıkacağını düşündünüz bir boğamız. Bu bir anlamda hem hobi göz zevkinizi tatmin ediyor hem de piyasaya güzel bir et sunuyor. Almak isteyenler için de satışta olan bir boğamız, alıcılarını bekliyoruz. 250 bin TL’den satışta, zaten et karşılığına baktığımızda da Kurban rayiçlerinde bir boğamız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boğa#Kurban#Kesim

BAKMADAN GEÇME!

YENİ MODA DERMAPLANING | Bebek gibi cildim olsun derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

#Sağlık
Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi El Nino etkisiyle Türkiyeyi nasıl bir hava durumu bekliyor

Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi? El Nino etkisiyle Türkiye'yi nasıl bir hava durumu bekliyor?

#Hava Durumu