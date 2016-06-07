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Futbol
Haber Giriş: 07.06.2016 - 17:15,Son Güncelleme:

Beşiktaş kaleye ilk transferini yapıyor

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Beşiktaş kaleye ilk transferini yapıyor
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, ilk transferini kaleye yapmak üzere.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesh eden 25 yaşındaki kaleci Ali Şaşal ile temasa geçen Siyah Beyazlılar genç kaleciye dört yıllık kontrat önerdi.

Ali Şaşal'ın kendisi ve menajeri ile büyük ölçüde anlaşan Siyah Beyazlıların son pürüzlerin halledilmesinden sonra bu transferi açıklaması bekleniyor.

25 yaşında ve 1.87 boyunda olan Ali Şaşal, Fatih Terim'in Euro 2016 için açıkladığı geniş kadroda kendine yer bularak dikkatleri çekmişti.

Kadrosunda Boyko, Tolga ve Günay Güvenç olmak üzere 3 kaleci bulunan Beşiktaş'ta Boyko'nun Euro 2016 sonrasında ayrılması çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.Bunun yanı sıra Beşiktaş'ta 3. kaleci konumunda olan Günay'ın da kiralık olarak gönderilmesi ve yerinin Ali Şaşal ile doldurulması düşünülüyor.

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YENİ YÖNETİM İLK KEZ TOPLANDI
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkan seçilmesinden sonra ilk yönetim Kurulu toplantısı bu gün yapıldı. İlk toplantıda sadece altyapı ve scout ekibinin Basın Sözcüsü Metin Albayrak'a bağlanmasının kararı alındı. Görev dağılımının yapılmasının beklendiği toplantıda başkan Fikret Orman'nın yeni görevlerde çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmediğini belirterek yöneticilerin aynı görevlerine devam etmelerini istediği öğrenildi.Yönetimde yapılacak ufak çaplı görev değişkliklerinin ise önümüzdeki haftalarda belirleneceği ve açıklanacağı bildirildi.

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