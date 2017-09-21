Züccaciye fuarı 501 firmanın katılımı ile açıldı

Fuara bu yıl 135 yabancı 366 yerli olmak üzere toplam 501 firma katıldı. Ev tekstilinden elektrikli ev eşyalarına, çatal bıçak, tencere gibi çelik gruplarından yüzlerce çeşit porselen grubuna kadar binlerce ürünün ilk defa beğeniye sunulduğu fuar tam bir trendsetter olma özelliği taşıyor

Her yıl fuarda ticaretin daha sağlıklı gerçekleşmesi için sunulan avantajlar ve gerek yurt dışı gerek yurt içi alım heyetleriyle sektörü büyüterek önümüzdeki 3 yıl içinde 1 Milyon kişinin istihdam edilmesini hedefleniyor.

Züccaciye sektöründe Türkiye, geçen yıl gerçekleştirdiği 3 milyar 93 milyon dolarlık ihracat ile dünyada 6'ıncı sırada yer aldı. 3 bini aşkın kişinin istihdam edildiği sektörde 5 bine yakın firma faaliyet gösteriyor.





