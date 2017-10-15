Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Zam yapmadık şimdi alan kazanır

Zam yapmadık şimdi alan kazanır

Gülistan ALAGÖZ
15.10.2017 - 00:29 | Son Güncelleme:

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, piyasa koşulları nedeniyle artan inşaat maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtamadıklarını söyledi. Bu dönemin konut alıcısı için önemli bir avantaj sunduğunu belirten Akbalık, “Firmalar inşaat malzemeleri başta olmak üzere hiçbir maliyeti fiyatlarına henüz yansıtmadı. Ancak piyasaların düzelmesiyle yansımalar yaşanacak. Bu dönemde gayrimenkul alan kazanır” dedi.

ÖZAK Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ile İstanbul Zeytinburnu’nda hayata geçirdikleri 4.2 milyar değerindeki ‘Büyükyalı İstanbul’ projesini konuşmak ve gayrimenkul sektörünü değerlendirmek için bir araya geldik. Gayrimenkulde alıcılar için fırsat dönemi olduğuna dikkat çeken Akbalık, “Mevcut günler gayrimenkulde yatırım yapmak için fırsat zamanları. Çünkü firmalar inşaat malzemeleri başta olmak üzere hiçbir maliyeti fiyatlarına henüz yansıtmadı. Ancak önümüzdeki günlerde piyasaların düzelmesiyle yansımalar yaşanacak. Bu zaten sürdürülebilir bir durum değil, o yüzden bu süreç iyi değerlendirilmeli. Gayrimenkul hep kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek” dedi.

Özak GYO, Ziylan Grup ve Yenigün İnşaat’ın, Kazlıçeşme sahil hattında Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği ‘Büyükyalı İstanbul’ projesinin yeni etabını da bu önemli süreçte satışa açtıklarını belirten Akbalık, projenin ulaşım yatırımlarıyla değerlendiğini dile getirdi. Yeni etapla birlikte 350 daire satışa sunduklarını belirten Akbalık, “Proje tamamlandığında toplam 1.500 daire yer alacak. Bugüne kadar satışa çıkan dairelerin yüzde 30’unu sattık. Metrekare fiyatlarımız 15-30 bin lira arasında değişiyor” dedi.

ZEYTİNBURNU DEĞERLENİYOR

Akbalık, Forbes dergisi eylül sayısında yayınlanan çalışmaya göre, Büyükyalı projesinin bölgede getiri potansiyelinde lider olduğunu söyledi. Zeytinburnu Belediyesi ve bağımsız araştırma şirketlerinin raporlarına göre bölgenin gelişmeye ve değerlenmeye en açık bölge olarak öne çıktığını ifade eden Akbalık, “Özellikle Avrasya Tüneli’nin açılmasının ardından, Zeytinburnu Marmaray İstasyonu, banliyö hattı ve Zeyport limanı tamamlandığında, Zeytinburnu genelinde bugün 100 lira olan temsili bir değer, 5 yıl sonra 212 liraya yükselecek” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , zam
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri