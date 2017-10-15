Zam yapmadık şimdi alan kazanır

ÖZAK Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık ile İstanbul Zeytinburnu’nda hayata geçirdikleri 4.2 milyar değerindeki ‘Büyükyalı İstanbul’ projesini konuşmak ve gayrimenkul sektörünü değerlendirmek için bir araya geldik. Gayrimenkulde alıcılar için fırsat dönemi olduğuna dikkat çeken Akbalık, “Mevcut günler gayrimenkulde yatırım yapmak için fırsat zamanları. Çünkü firmalar inşaat malzemeleri başta olmak üzere hiçbir maliyeti fiyatlarına henüz yansıtmadı. Ancak önümüzdeki günlerde piyasaların düzelmesiyle yansımalar yaşanacak. Bu zaten sürdürülebilir bir durum değil, o yüzden bu süreç iyi değerlendirilmeli. Gayrimenkul hep kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek” dedi.

Özak GYO, Ziylan Grup ve Yenigün İnşaat’ın, Kazlıçeşme sahil hattında Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği ‘Büyükyalı İstanbul’ projesinin yeni etabını da bu önemli süreçte satışa açtıklarını belirten Akbalık, projenin ulaşım yatırımlarıyla değerlendiğini dile getirdi. Yeni etapla birlikte 350 daire satışa sunduklarını belirten Akbalık, “Proje tamamlandığında toplam 1.500 daire yer alacak. Bugüne kadar satışa çıkan dairelerin yüzde 30’unu sattık. Metrekare fiyatlarımız 15-30 bin lira arasında değişiyor” dedi.

ZEYTİNBURNU DEĞERLENİYOR

Akbalık, Forbes dergisi eylül sayısında yayınlanan çalışmaya göre, Büyükyalı projesinin bölgede getiri potansiyelinde lider olduğunu söyledi. Zeytinburnu Belediyesi ve bağımsız araştırma şirketlerinin raporlarına göre bölgenin gelişmeye ve değerlenmeye en açık bölge olarak öne çıktığını ifade eden Akbalık, “Özellikle Avrasya Tüneli’nin açılmasının ardından, Zeytinburnu Marmaray İstasyonu, banliyö hattı ve Zeyport limanı tamamlandığında, Zeytinburnu genelinde bugün 100 lira olan temsili bir değer, 5 yıl sonra 212 liraya yükselecek” dedi.