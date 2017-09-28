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Yurtdışından başarılı 3 girişim

Ahmet CAN
28.09.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 10:12

İşte bu haftanın yurtdışından 3 başarılı girişimi...

1- PROSPERWORKS’A 53 MİLYON DOLAR YATIRIM

Müşteri hizmetleri servisi ProsperWorks, 53 milyon dolarlık C serisi yatırımı aldı. Jon Lee ve Kelly Cheng tarafından kurulan ProsperWorks, Bloomberg Beta programından tohum yatırımı almıştı ve şirketin şu anda 140 çalışanı bulunuyor.

2- SÜRÜCÜSÜZ OTOLARA 1.5 MİLYAR DOLARLIK FON

Çin’in en önemli arama motoru olan Baidu, sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde yaptığı çalışmalara hız verdi. Sürüş testleri için California’dan izin almayı başaran Baidu, sürücüsüz otomobil için 1.5 milyar dolarlık yeni fonunu duyurdu.

3- HYPERLOOP ONE’A YATIRIM

Elon Musk’ın hızlı ve etkili şekilde yolcu ve yük taşımacılığı konusundaki vizyonuna dayanan Hyperloop One, 85 milyon dolarlık yeni yatırım turunu kapattı. Son yatırımla beraber şirketin 245 milyon dolarlık bir finansmanı oldu.

Etiketler: startup , start up , gazetehaberleri
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