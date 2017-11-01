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Yunanistan’dan konsorsiyuma petrol arama izni

AA
01.11.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

Yunanistan ile Fransız Total şirketi öncülüğündeki konsorsiyum arasında İyon Denizi’nde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için anlaşma imzalandı.

YUNANİSTAN Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransız Total, İtalyan Edison ve Yunan Hellenic Petroleum (ELPE) şirketlerinden oluşan konsorsiyuma, ülkenin batısındaki İyon Denizi’ndeki bir blokta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yönelik ruhsat hakkı için anlaşma imzalandığı belirtildi.
İmza törenine, Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Statakis, Total’in Başkan Yardımcısı Bernard Clement, Edison Başkan Yardımcısı Maurizio Coratella ve ELPE Başkanı Statis Çoçoros katıldı. Statakis, “Bu anlaşma, ülkenin yeraltı kaynaklarına olan uluslararası yatırım ilgisini için güçlü bir mesaj olarak Yunan ekonomisine olan güveni onaylıyor” dedi.
Anlaşmaya göre, işletme haklarının yüzde 50’si Total’de bulunurken, diğer yarısı eşit olarak Edison ve ELPE tarafından paylaşılacak.
Yunanistan, İyon Denizi ve Girit’in güneyinde toplam 20 sahada petrol ve doğalgaz arama ruhsatları için ihaleye çıkılacağını açıklamıştı.

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