Yılın ilk yarısında 750 milyon yolcu

Amadeus’un ilk 6 aylık performansını değerlendiren Amadeus’un Başkan ve CEO'su Luis Maroto, “Amadeus yılın ilk yarısında olumlu bir ilerleme kaydetti. Yolcu sayımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19.8’lik bir artış yakalayarak 750 milyonun üzerinde yolcu taşınmasını sağladık. Olumlu sonuçlar, çeşitli sektörlerdeki faaliyet performanslarının yüksek olmasının yanı sıra Navitaire’in konsolidasyon etkisi sayesinde geldi. Global seyahat sektörünün önde gelen teknoloji partnerlerinden biri olan Amadeus IT Group, S.A., 2017'nin ilk yarısında, 574 milyon euro kâr elde etti. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 artış gerçekleştirilmiş oldu. Ocak-Haziran döneminde Amadeus’un gelirleri yüzde 9,5 artarak 2,490 milyar euroya ulaşırken, FAVÖK yüzde 10,1 artışla 998,9 milyon euro oldu. Dağıtım segmentinde, seyahat acentelerinin uçuş rezervasyonu sayısı toplam 295,2 milyon ile yüzde 5,7 büyüme kaydetti. BT Çözümlerinde, binen yolcu sayısı ise yüzde 19,8 artışla 753,4 milyona ulaştı” dedi. Amadeus’un büyümesinin tüm dünyada devam ettiğini vurgulayan Marato “Amadeus yılın ilk yarısında olumlu bir ilerleme kaydetti. İşletmelerimiz iyi performans gösterirken önemli kilometre taşlarını da geride bıraktı. Örneğin Southwest Airlines'ın iç hat uçuşlarının Altéa'ya devri tamamlandı. Dağıtım segmentindeki faaliyetlerimiz sektörün genelinden daha hızlı büyümeye devam ederek rekabet gücümüzü artırmamızı sağladı. BT çözümlerinde gerçekleştirdiğimiz önemli aktarmalar uluslararası alanda ayak izimizin yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Yılın ilk yarısında binen yolcu sayımızın yüzde 56,8'i Avrupa dışında gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına güvenle bakıyoruz" diye konuştu.

EN HIZLI BÜYÜYEN BÖLGELER LATİN AMERİKA VE ASYA PASİFİK

Amadeus olarak ilk altı ayda Latin Amerika ve Asya Pasifik pazarlarında çok ciddi bir büyüme yakaladıklarını belirten Marato, şunları söyledi; “Rezervasyonların tüm bölgelerde artması, seyahat acentelerinin uçuş rezervasyonları alanındaki rekabet içindeki pozisyonumuzun yarım puanlık artışla yüzde 43,6’ya ulaşmasına katkıda bulundu. En hızlı büyüyen bölgelerimiz olmaya devam eden Latin Amerika ve Asya-Pasifik, sırasıyla yüzde 14,7 ve yüzde 10,0 artış kaydetti. Gelirler 1,635 milyar Euro ile 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artış kaydetti. Seyahat acentelerinin uçuş rezervasyonu sayısı yüzde 5,7 artışla 295,2 milyona ulaştı. 2017’nin ilk yarısında, Westjet Airlines ve Korean Air dahil olmak üzere toplam 21 adet yeni sözleşme veya içerik anlaşması yenilemesi imzaladık. Amadeus envanterinin aboneleri artık dünya genelinde 100’den fazla düşük maliyetli ve hibrit havayolu şirketinin içeriklerine erişebiliyor. Haziran sonu itibariyle, dolaylı kanal için Amadeus Airline Ancillary Services sistemine katılan havayolları şirketi sayısı, 2017’nin ikinci çeyreğinde katılan Malaysia Airlines ve Middle East Airlines ile birlikte 130’a ulaştı. Havayollarının branded fares dağıtımını yapabilmelerini sağlayan Amadeus Fare Families sisteminde ise Haziran sonu itibariyle 54 havayolları şirketi sistemle sözleşme imzalamış, bunlardan 46’sı ise sözleşmeyi uygulamaya geçmiş durumda”.