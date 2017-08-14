Yılın ilk 6 ayında 101 otel teşvik belgesi aldı

Son iki yıldır turizmde yaşanan sıkıntılara rağmen konaklama sektöründeki yatırım iştahı devam ediyor. 2017 yılının ilk 6 ayında 38 ilde toplam 101 otel, 16 bin yatak kapasitesi ile 1 milyar 681 milyon TL’lik yatırım tutarı karşılığında teşvik belgesi aldı.



Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Ekonomi Bakanlığı’nın "Yatırım Teşvik Belgeleri"ne ilişkin verilerinden hareketle yaptığı araştırmaya göre, 2017'nin ilk yarısında yatak sayısında 2016'nın ilk 6 aylık dönemine göre düşüş yaşanırken, yatırım tutarında yüksek kapasiteli tesisler sebebiyle artış gözlendi. Söz konusu dönemde 38 ilde toplam 101 otel, 16 bin yatak kapasitesi ile 1 milyar 681 milyon TL’lik yatırım tutarı karşılığında teşvik belgesi aldı.

TÜROB açıklamasına göre, geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 31 ilde toplam 19 bin 124 yataklı 94 otel projesi için 1 milyar 480 milyon TL’lik teşvik başvurusunda bulunulmuştu. İlk yarıda parasal bazda yatırım tutarında yüzde 13,5 artış gerçekleşti. Ancak rekor yılı olan ve ilk yarısı itibarıyla 2 milyar 751 milyon TL’lik yatırıma imza atılan 2014 yılı rakamlarına hala ulaşılamadı.

Haziran 2016’da 7 ilde toplam bin 385 yataklı 8 otel projesi 92,3 milyon TL’lik teşvik başvurusunda bulunulurken, Haziran 2017’de 7 ilde toplam 2 bin 379 yataklı 13 otel projesi için teşvik miktarı 268 milyon TL’ye yükseldi. Yapılması planlanan tesislerin kapasitelerine bağlı olarak yatırım miktarının da yüzde 190 artması dikkati çekti.



KARADENİZ’E YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Açıklamada verilen bilgilere göre, yılın ilk yarısında yapılan yatırımlarda yine Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla öne çıkan iller oldu. Bu illerde 9’ar otel projesi teşvik aldı. Yatak kapasitesi bakımından 2 bin 390 yatak sayısı ile Antalya ilk yarıda en büyük payı aldı. Orta Doğu’dan gelen turist sayısındaki artışla birlikte başta Trabzon olmak üzere Karadeniz’deki yatırımlarda sıçrama dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzensiz yapılaşmaya dikkati çektiği Karadeniz Bölgesi'nde otel yatırımlarında büyük artış gözlenirken, Körfez turistlerinin büyük ilgi gösterdiği Trabzon’da art arda yeni yatırımlar devreye giriyor.

İlk 6 ayda Trabzon’da toplam yatırım tutarı 100 milyon TL’yi bulan 7 otel projesi için teşvik başvurusunda bulunuldu. Trabzon’da 2016 yılında da 86 milyon TL tutarında bin 451 yataklı 12 otel projesi başlamıştı. Böylece son 1,5 yılda sadece Trabzon’da 19 otel projesi başladı. Bu arada Karadeniz Bölgesi’nde bu yıl ilk yarıda Ordu, Rize ve Samsun’da birer proje teşvik aldı.



TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Karadeniz Bölgesi'ndeki yatırım artışında Körfez bölgesinden gelen turistin sayısındaki artışın önemli bir rolü bulunduğunu hatırlatarak, bu bölgede yatırımların kontrollü bir şekilde yapılması gerektiği uyarısını yineledi.

Bayındır, "Gelecek dönemde otel arzı talebin üzerinde olabilir. Bu durum da bölgede birçok yatırımın atıl kalmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.

"TRABZON’DA YATAK KAPASİTESİ 6 BİNİN ÜZERİNDE"

TÜROB Trabzon Temsilcisi Ali Şahin de Karadeniz bölgesinin ciddi düzeyde otel yoğunluğuna doğru gittiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Sadece Trabzon’da değil, Ordu ve Samsun’da da aynı sorun yaşanıyor. Plansız yatırımlar, gelecek dönemde sıkıntılara neden olabilir. Oteller atıl kalabilir. Bölgede sezon kısa. Yatırımların atıl kalmaması için sezonu uzatacak uygulamaların devreye girmesi lazım. Trabzon’da yatak kapasitesi 6 binin üzerinde. Devam eden yatırımlarla 1,5 yıl içinde 10 bini bulacak. Yüksek sezonda bazı otellerde yüzde 80’i bulan doluluklar, yıllık bazda ortalama yüzde 50’nin çok altına iniyor. Yatırımların bir plan dahilinde yapılması gerekiyor."



