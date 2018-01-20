Yeni dönem başladı! Bakan açıkladı: Artık zorunlu...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı , yazılı açıklamada, coğrafi işaretli ürünleri üretenlerin, satış veya pazarlamasını yapanların, bundan sonraki süreçte ürün veya ambalaj üzerinde ürünün "tescilli" olduğunun anlaşılmasını sağlayacak amblemi de kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirdi.

ÇOKLU PAKETE UYGULANABİLİR

Bakan Özlü, "Finike portakalı coğrafi işareti için amblem portakalın taşındığı kasaların üzerinde görünür şekilde uygulanabilir. Devrek bastonu coğrafi işareti için ürün gıda ürünü olmadığından, amblem bastonun üzerine doğrudan yapıştırılabilir ancak amblemin ürünlere tek tek yapıştırılması maliyet doğuracaksa, ürünün kalitesini bozacaksa veya boyutu açısından mümkün değilse, ambalajı veya çoklu ambalaj paketleri üzerine de uygulanabilecek." bilgisini verdi.

AMBLEM KOLAYCA GÖRÜLMELİ

Amblemin ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Örneğin Konya etli ekmek coğrafi işareti için menüde, tabelada, vitrinde, duvarda ve benzer yerlerde kullanılabilir. Buldan bezi coğrafi işareti için ürünün üzerine amblem yapıştırılması dokumaya zarar verecekse, vitrine, tezgaha veya kasanın müşterinin gördüğü yüzeyine, ürünün coğrafi işaret olduğuna dair açıklayıcı bilgiyle beraber amblem uygulanabilecek.

TÜRK PATENTTEN TEMİN EDİLEBİLECEK

Amblem coğrafi işaretli veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesinden temin edilerek, yönetmelikte belirtilen esaslara uygun şekilde kullanılacak. Uygulamayla tescil sistemi güçlendirildi. Böylece ülkenin ve yöresel değerlerin markalaşmasına, uluslararası markalar oluşturulmasına, turizme ve dolayısıyla kalkınmaya katkı sağlanacak."

385 BAŞVURU VAR

Coğrafi işaretli ürün üreticilerini taklitçiliğe karşı koruyan uygulamanın, aynı zamanda tüketicilerin de amblem taşıyan ürünleri tescilli olduğunu bilerek, kalitesine ve kaynağına güvenerek satın almalarına hizmet edeceğini vurgulayan Özlü, mevcut durumda 315 tescilli coğrafi işaretin yanı sıra inceleme işlemleri devam eden 385 başvuru bulunduğunu da belirtti.

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