Yaz saatinde önemli gelişme! 30 gün içinde uygulanacak!

YAZ saatinin kalıcı hale getirilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 130 maddelik torba tasarıya girmesi bekleniyor. Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması gündeme gelen kalıcı yaz saatinin TBMM gündeminde tartışılarak hayata geçirilmesinin benimsendiği belirtiliyor.

YENİ MADDELER YOLDA

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yüzde 40 zamlı orandan uygulanmasını da içeren 130 maddelik tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri geçen hafta başladı. Bu hafta da maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Kulislerde, tasarıya yeni maddeler eklenebileceği konuşuluyor. Bunlardan birisinin de kalıcı yaz saati uygulaması olduğu ifade ediliyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 27 Eylül tarihinde yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu. Kararda, yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu’na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulanmıştı.

EN GEÇ 30 GÜNDE

Kararın, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Bu kararın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Düzenlemenin KHK ile olması bekleniyordu. Ancak eğilimin, düzenlemenin TBMM’de tartışılarak hayata geçirilmesi yönünde ağırlık kazandığı belirtildi. Bunun için de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba tasarıya bir önerge verilerek düzenlemenin yasayla hayata geçirileceği kaydediliyor.

50 BİN LOJMAN SATILACAK

TORBA tasarıda yer alan kamu lojmanlarının satılmasına yönelik düzenlemeyle yaklaşık 50 bin lojmanın satılabileceği belirtildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda muhalefet milletvekilleri uygulamayı eleştirdi. CHP’li Zekeriya Temizel, “Lojman satışından gelecek para hocanın tellere takılan yünlerden beklediği gelire benzer. İşini bilen memur olmak zorunda mı hepsi” dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal da, düzenleme ile Maliye Bakanlığı’na yetki verildiğini, lojmanların gözden geçirileceğini, şehir merkezinde kalıp kalmadığı, depreme dayanıklı olup olmadığının gözden geçirileceğini anlattı. Bunlardan ekonomiye kazandırılabilecek olanların kamu kurumlarından talep edileceğini anlatan Ağbal, “Lojman satışından elde edilen gelirler normalde bütçenin geliridir. Ama kamu kurumları satarsa, oradan elde ettiğin geliri yine lojman yapımında kullanacak. Bu maddede lojmansızlaştırma yok” dedi. Maliye Bakanlığı Müşteşarı Abdullah Kaya, 240 bin civarında lojman olduğunu, bunlardan 131 bininin adalet, güvenlik, istihbarat personeline tahsisli lojman olduğunu belirterek, geriye kalan 109 bin lojmandan 50 bininin satılabileceğini söyledi.