Yasak mı o da ne! 45 dakikada 20 tane geçti... Kimse yasak dinlemiyor

OTOBÜS ve kamyon gibi büyük araçlar Anadolu yakasından Avrupa’ya geçişte kendilerine ‘ücretsiz bir yol’ buldu. Otobüs ve kamyon gibi büyük araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanması Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun devreye girmesiyle yasaklanmıştı.

Ancak hem daha uzun yol kat edilmesi hem de geçiş ücretlerinin FSM’ye göre daha yüksek olması sebebiyle otobüs ve kamyonlar YSS köprüsünden geçmek yerine FSM köprüsünden kaçak geçiş yapmaya devam ediyordu. Bunu engellemek için ise FSM’nin Anadolu-Avrupa geçişine kamera sistemi kuruldu. Bu köprüden büyük araçların geçişi de engellenmiş oldu. Ancak şehirler arası hizmet veren otobüsler çareyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmekte buldu.

POLİS KONTROLÜ YOK

Özellikle gece 02.00’den sabah 05.30’a kadar ‘kontrolsüzlükten’ faydalanan otobüs ve kamyonlar hiç bir önleme takılmadan Anadolu’dan Avrupa yönüne geçiş yapabiliyor. Biz de sabah 04.15-05.00 arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişinde bu araçların geçişine şahit olduk. 45 dakikalık süre içinde 20-21 otobüs ve kamyonun geçtiğini gördük. Anadolu-Avrupa yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelmeden önce bulunan son otobüs durağından büyük araçların geçişini fotoğrafladık. Bulunduğumuz yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde Avrupa-Anadolu istikametinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü - Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği olmasına rağmen gece 02.00 ile 05.30 saatleri arasında herhangi bir polis kontrolü olmadığı da göze çarptı.

GEÇİŞ 80 LİRAYA ÇIKIYOR

Otobüs ve kamyon gibi büyük araçların FSM’den geçişinin yasaklanmasının ardından geçebilecekleri tek yasal yol YSS oldu. Ancak burada uygulanan ücret tarifeleri ve araçların daha uzun mesafe kat etmesinden dolayı büyük araçların kaçak olarak diğer köprüleri kullanıldığı belirtildi. Bir otobüs ya da kamyon Pendik’ten Kuzey Çevre Yolu’na giriş yapar ve YSS’den geçtikten sonra İstoç OSB’den çıkış yaparsa ödediği ücret 90.25 TL ile 156.2 TL arasında değişiklik gösteriyor. Köprü ve otobanlarda alınan ücretler aracın aks sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.

ARABALI VAPURA YASAK GELMİŞTİ

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte gidiş-geliş maliyetleri 300 TL’ye yaklaşan kamyoncular çareyi Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında bulmuştu. Hürriyet’in gündeme getirdiği haberde iskelede uzun kuyruklar oluşturan kamyonların tek yön geçişini 17 TL’ye yaptığına dikkat çekilmişti. Haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ağır tonajlı araçların bu hattı kullanmalarını engellemişti.