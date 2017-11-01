Kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji verimli ve mimari estetiğe sahip yapıların üretimi için tasarım ve yapım standartlarının geliştirilmesi amacıyla Yapı Araştırma Merkezi kurulacak.



AA muhabirinin 2018 Yılı Programı'ndan derlediği bilgiye göre, Yapı Araştırma Merkezi, yapılarla ilgili politika önerilerinin ve standartların geliştirilmesinde görev alacak. Merkez, yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım, yapım teknikleri ve malzeme ekipmanlarının araştırılması ve geliştirilmesinin yanı sıra kentsel dönüşüm de dahil inşaat sektörünün üretim sürecine kanalize edilebilmesi doğrultusunda yönlendirici ve destekleyici kuruluş olacak.

Merkezin kurulmasına ilişkin hukuki altyapı gelecek yıl sonuna kadar hazırlanarak, organizasyon yapısı ve çalışma usulleri belirlenecek. Kurulacak Yapı Araştırma Merkezi, kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji verimli ve mimari estetiğe sahip yapıların üretimi için tasarım ve yapım standartlarının geliştirilmesinde rol üstlenecek.

TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARINA YURT DIŞI DESTEĞİ

Programa göre, yerli teknik müşavirlik firmalarının, inşaat sektörünün tüm üretim süreçlerinde ve kamu-özel iş birliği projeleriyle kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha etkin faaliyet göstermeleri sağlanacak.

Firmalara uluslararası pazarlarda güçlenmeleri, yurt dışında üstlendikleri projelerin artırılması ve markalaşma süreçlerine katkı amacıyla destek verilecek. Yurt dışında ofis açma, reklam, tanıtım ve pazarlama, fuar, seminer ve konferanslara katılım, yurt dışı eğitim, pazar araştırması, uluslararası yarışmalara katılım, mesleki sorumluluk sigortası, heyet programları ve sözleşme konuları destek kapsamında olacak.

Programda, yapı denetim sistemine yönelik Ulusal Yapı Denetim Sistemi ile ilgili yeni uygulamaların devreye alınması da planlandı. Bu çerçevede sistem, mevzuat değişiklikleri karşısında daha esnek, e-devlet prensipleri dahilinde diğer kurum ve kuruluşlarla entegre veri alışverişi yapabilen bir yapıya kavuşturulacak. Sistemin mobil yazılımlarla saha denetimiyle inşaatlardan alınan beton numunelerinin izlenmesine imkan vermesi hedefleniyor. Bugüne kadar pilot illerde kullanılan uygulama, gelecek yıl 81 ile yaygınlaştırılacak.

İNŞAATA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Program, inşaat sektöründe iş gücünün niteliğinin yükseltilmesini de öngörüyor.

Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları geliştirilecek. İnşaat sektöründe yetki belgeli ara iş gücü oranı yükseltilecek. İlgili protokol çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam edilecek. Yapı müteahhitliği hizmetlerinin yeterli yetkinliğe sahip kişiler tarafından verilmesinin sağlanmasına yönelik yetki belgeli yapı müteahhidi sayısı artırılacak. Şantiye şeflerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak.

Ayrıca, ilgili yönetmelik kapsamında, yetkin kişilere yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası verilecek. Böylece kayıtların tutulmasına ve şantiye şeflerinin iş sayısı ve metrekare sınırlarının takibine devam edilecek.